Friche de la STEF : L’enquête publique est ouverte pour un mois

Située Route de Lyon, sur les Quais de Saône à Saint-Rémy, l’ancien site de la STEF (Société Française de Transports et Entrepôts Frigorifiques) est inoccupée depuis près de 15 ans et impacte la qualité visuelle de l’entrée de ville. Afin de finaliser l’aménagement de cette zone pour lequel le Grand Chalon s’engage depuis désormais plusieurs années (création de l’Usinerie, Parc Freyssinet, réfection des Quais Route de Lyon et aujourd’hui, du Quai Saint-Cosme), l’agglomération souhaite que cette friche laisse la place à un nouveau projet. Pour ce faire, la réalisation d’une enquête publique s’avère nécessaire. Elle a débuté ce 21 octobre pour une durée d’un mois.

Une friche à reconvertir : Freyssinet II

Depuis 2014, le Grand Chalon s’est engagé dans une vaste opération de réaménagement de l’entrée sud de la ville de Chalon-sur-Saône, du côté de Saint-Rémy. Si des travaux d’ampleur ont été et continuent d’être engagés pour finaliser ce secteur en bord de Saône, la friche de l’ancien entrepôt frigorifique de la STEF et de ses bâtiments annexes, propriété privée, continue de se dégrader. Face à l’absence de réalisation du projet privé qui permettrait de donner une nouvelle vie à ce site, le Grand Chalon a donc exprimé le souhait d’acquérir le terrain afin d’étendre le parc Freyssinet, apprécié par les habitants de toute l’agglomération depuis son ouverture en 2020.

A la place des anciens bâtiments de la STEF, le projet Freyssinet II (1,06 hectares) prévoira la création de nouveaux espaces dédiés aux sports de raquette, des équipements multisports sous ombrière, un parcours d’obstacles, des blocs d’escalade ainsi que des modules de glisse. En plus des installations sportives, une place importante sera donnée à la création d’aménagements paysagers et végétalisés dans le prolongement de ceux déjà réalisés sur le parc Freyssinet existant.

Lancement de l’enquête publique

Pour concrétiser ce projet, une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) est en cours et nécessite l’ouverture d’une enquête publique qui se déroulera dès ce 21 octobre et jusqu’au 21 novembre 2024 à 17h00.

Durant cette période, les habitants peuvent consulter la présentation du projet directement en Mairie de Saint-Rémy, à la Direction de l’Urbanisme du Grand Chalon (7 rue Georges Maugey), ainsi que sur le site de la Préfecture de Saône-et-Loire (cliquez ici).

Plusieurs permanences seront également organisées pour recueillir les avis des citoyens :

- Lundi 21 octobre 2024 de 9h à 12h à la Mairie de Saint-Rémy

- Lundi 21 octobre 2024 de 14h30 à 17h30 au Grand Chalon (direction de l’urbanisme, 7 rue Georges Maugey à Chalon-sur-Saône)

- Mercredi 06 novembre 2024 de 14h à 17h à la Mairie de Saint-Rémy

- Jeudi 21 novembre de 14h à 17h à la Mairie de Saint-Rémy

Les observations peuvent également être adressées au commissaire enquêteur par voie électronique ( [email protected] ) et par voie postale à la Mairie de Saint-Rémy, avant la fin du délai d'enquête. En cas d'issue favorable à cette procédure et d’échec d’une négociation à l’amiable, cette procédure rendrait possible l’acquisition du site par le Grand Chalon par voie d’expropriation pour engager Freyssinet II.

Pour Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon : "L'ouverture de cette enquête publique est une étape importante dans la procédure qui nous permettrait de donner une seconde vie à la friche de la Stef. Je crois que tous les habitants de notre territoire partagent cet objectif. Nous devons désormais collectivement apporter les éléments permettant de montrer que Freyssinet II est pleinement justifié, tant en termes d'aménagement de l’entrée de ville, de retombées économiquesque pour les habitants du Grand Chalon qui bénéficieront demain des infrastructures. Tout le monde a intérêt à contribuer!"