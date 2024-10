BUDGET ETAT - Le département de Saône et Loire, face à la facture, annonce reporter le vote de son budget au printemps

C'est inédit dans l'histoire de la collectivité départementale. Un défi colossal de 35 millions est devant le Conseil départemental de Saône et Loire.

Lundi soir, André Accary avait poussé un coup de gueule momunemtal contre la gestion budgétaire de l'Etat et les transferts de compétences sans fin de l'Etat en direction des collectivités locales (lire info-chalon.com), avant de les accuser de mauvaise gestion. Trop c'est trop pour le patron de la Saône et Loire, qui ne cesse de dénoncer les manoeuvres budgétaires, visant à reporter les économies budgétaires réaliser sur d'autres acteurs, alors même qu'il était prévu une hausse des budgets de l'Elysée, du Sénat et de l'Assemblée Nationale dans le premier projet de loi de finance. Mardi matin, contre toute attente, c'est par un communique de presse conjoint que les trois institutions annonçaient renoncer à la hausse de leurs budgets. Une annonce qui aura permis de calmer quelque peu la fureur des élus locaux un court instant.

Ce vendredi après-midi, André Accary, entouré de son vice-président en charge des finances et de son Directeur Général des Services, a tenu une conférence de presse, afin de présenter les premières mesures administratives. Un rapport d'orientations budgétaires et un vote du budget 2025, décalés dans le temps, une décision inédite dans la gestion de la collectivité.

