BUDGET DE L'ÉTAT - La fureur d'André Accary contre l'Elysée, l'Assemblée Nationale et le Sénat...

Pour cette 5e conférence territoriale du Conseil départemental de Saône et Loire devant les élus locaux, André Accary et ses vice-présidents départementaux avaient donné rendez-vous à Dracy le Fort. L'occasion de réagir aux annonces budgétaires de Michel Barnier.

Le Président André Accary n'a pas masqué sa profonde amertume et colère après les premières annonces budgétaires du gouvernement Barnier. "Sans doute que les parlementaires vont nous trouver la solution avec leurs hausses de budget. Moi, désolé je ne sais plus faire dans ces conditions". Un coup de sang bien légitime, d'autant plus que les premiers arbitrages laissent entendre des hausses de budget de fonctionnement pour l'Elysée, 10 millions en plus pour l'Assemblée Nationale et 6 millions de plus pour le Sénat.

Seule parlementaire présente à la conférence territoriale, Marie Mercier, en a pris pour son grade, dans un contexte budgétaire toujours plus contraignant, pour les acteurs territoriaux. "Il ne faut pas se tromper, plus de 70 % de notre budget est dédié à la solidarité du premier souffle au dernier de la vie" a rappelé André Accary, dénonçant les transferts permanents de l'Etat vis à vis des collectivités territoriales, sans aucune compensation financière. Un jeu qui dure depuis trop longtemps... sans compter les remarques régulières formulées à l'égard des modes de fonctionnement des collectivités locales.

"Des questions budgétaires qui nous font transpirer"

"Les maires de Chalon sur Saône, Mâcon, l'agglomération du Grand Chalon, la CUCM et évidemment le département" sont impactés. "On nous a présenté la semaine dernière la première mouture qui plante le décor."

"on avait 24 à départements en France qui étaient en très grande difficulté financière pour terminer l'année budgétaire 2024. Avec la facture présentée, le contexte sera encore plus difficile et il aura des répercussions sur le département de Saône et Loire" a lancé André Accary devant la salle remplie d'élus locaux.

" Le département est l'amortisseur et intervient dans toutes les infrastructures de solidarité. On ne va pas s'affoler, c'est sans doute la première présentation. Je n'avais pas encore la facture avant ce soir, j'avais juste les deux premières, à savoir celle du 24 juin dernier le transfert du financement des oubliés du Ségur, les oubliés des oubliés... de 2,4 millions d'euros en plein milieu de l'année, en plein exécution du budget voté en décembre. Et puis est venue l'annonce de la prise en charge par le département à la place de l'Etat des aides spécifiques qui rejoignent le RSA, soit 14 millions d'euros. Plus de 16 millions d'euros sans recette supplémentaire. Tous les départements de droite comme de gauche ont refusé. Je rappelle que le département ne vote pas d'impôts, on a ce qu'on veut bien nous donner, on a juste la taxe sur les transactions immobilières payées au département.. Sur les deux dernières années, on a perdu 40 millions d'euros sur cette recette !

L'agacement du Président Accary a franchi un cap ce lundi soir, "avec des décisions prises sans aucune concertation. Ca existe depuis quelques temps, quelque soit le gouvernement".

+ 12 millions encore annoncés la semaine dernière

"Vous avez tous pris vos calculettes !" a lancé le Président du département. "On est à 25 _ 27 millions de dépenses supplémentaires sans recettes. Bon j'ai été rassuré puisque le budget de l'Elysée va être augmenté, le budget de l'Assemblée Nationale va être augmenté et le budget du Sénat va être augmenté. Ca me rassure, on sait jamais, ils vont peut être revenir sur une vision plus sympathique à l'égard des départements, qui s'occupe essentiellement de la vie des gens, je le rappelle !".

"Heureusement que l'Ecureuil que je suis est passé par là !"

"Heureusement qu'on a encore des perspectives compte tenu de notre gestion financière. Heureusement qu'on a été très prudent au moment où ca allait bien. Ca m'a valu le surnom d'Ecureuil, et aujourd'hui je ne le regrette pas, parce que sinon on ne pourrait plus vous accompagner. L'accompagnement des communes reste une priorité pour le département. A chaque fois qu'on lance un projet, c'est 80 % des entreprises locales qui travaillent pour vous."

"La générosité exceptionnelle ne sera plus possible"

Les premières conséquences des arbitrages budgétaires du gouvernement ne se sont pas faites attendre, "lorsqu'on vous présentera une enveloppe, on s'y tiendra. On doit présenter un équilibre. On sera contraint de se tenir à l'enveloppe. On poursuit l'accompagnement des communes, c'est choix assumé".

A l'issue de la présentation des dispositifs départementaux, André Accary est revenu à la charge contre les parlementaires, les invitant " à sans doute trouver des solutions. Je veux la même augmentation budgétaire que celle du Sénat et de l'Assemblée Nationale, je vous assure qu'on vivra bien".

Ce mardi matin, Marie Mercier, sénateur de Saône et Loire a affirmé auprès d'info-chalon.com que le "sénat a refusé la hausse de 1,7 prévue "dans le projet de loi de finance portant le budget du sénat de 353 à 359 millions d'euros, "pour participer à l'effort national".

Laurent Guillaumé