La section du Parti socialiste de Chalon sur Saône dénonce le rapprochement entre Gilles Platret et le syndicat étudiant UNI

Communiqué de la Section du Parti socialiste de Chalon-sur-Saône

GILLES PLATRET ET L’EXTRÊME DROITE

ETUDIANTE : LES MASQUES TOMBENT

Chalonnaises, Chalonnais,

L'heure est grave. Dans notre belle ville de Chalon-sur-Saône, un maire, censé être le garant des valeurs républicaines, choisit de s'allier ouvertement avec l'extrême droite. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus rester silencieux face à la dérive autoritaire et réactionnaire que représente Gilles Platret. Sa présence aux côtés de l’Union nationale inter-universitaire (UNI), une organisation étudiante d'extrême droite, confirme ce que nous dénonçons depuis longtemps : cet homme a fait le choix de tourner le dos aux principes fondamentaux de notre République.

L’UNI : une organisation rétrograde et extrémiste

L’UNI n’a jamais été une simple organisation étudiante. Depuis sa création, elle porte en elle les ferments de la division et de l’intolérance. Soutenue, dès ses débuts en 1969, par des réseaux d’extrême droite, elle s’est progressivement ancrée dans les positions les plus réactionnaires et anti-républicaines de notre pays. Qu’il s’agisse de ses liens historiques avec des groupes violents, comme le GUD, ou de son engagement contre le progrès social, cette organisation incarne une vision de la société aux antipodes de la liberté, de l’égalité et de la fraternité.

M. Platret, par son rapprochement avec l’UNI, valide un projet politique qui n'a d'autre ambition que de diviser les Chalonnais, de semer la discorde et d'exacerber les tensions. Ce n’est pas là la vision que nous avons pour Chalon-sur-Saône.

2026 : un autre avenir pour Chalon

Soyons clairs : Gilles Platret ne représente plus l'avenir de notre ville. Son mandat est désormais marqué du sceau de la compromission avec l'extrême droite. Le Parti Socialiste, avec ses alliés, est déjà au travail pour proposer aux Chalonnais une alternative claire lors des élections municipales de 2026. Une alternative qui sera fondée sur les valeurs de solidarité, de progrès et de respect des droits fondamentaux.Notre ville mérite mieux qu'un maire qui, par opportunisme, s’associe à des mouvements rétrogrades. Nous préparerons, ensemble, une nouvelle ère pour Chalon, où chaque citoyen se sentira respecté et protégé, où la République sera défendue dans son intégrité la plus absolue. En 2026, nous tournerons cette page sombre de notre histoire locale, et nous redonnerons à Chalon-sur-Saône le visage d'une ville accueillante, tolérante et tournée vers l’avenir.

L’unité républicaine doit triompher. Plus que jamais, il est de notre devoir de rester vigilants et de refuser les sirènes du populisme et de l'extrémisme. Gilles Platret a choisi son camp ; les Chalonnais choisiront le leur en 2026.

La Section du Parti socialiste de Chalon-sur-Saône