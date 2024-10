Succès de la 8ème édition du défilé des commerçants : mannequins, organisatrices, présentateurs, commerçants… tous ont parfaitement joué leur rôle !

Césars des meilleurs costumes, décors et coiffures pour les boutiques du Centre-Ville. Le photo reportage info-chalon.com!

Jeudi 17 octobre, à la salle Marcel Sembat, 1 place Mathias à Chalon-sur-Saône, après une ouverture d’1h avant 20 heures avait lieu le défilé des commerçants des boutiques du Centre Ville, sur le thème ‘Les commerçant font leur cinéma’.

Cet événement organisé par l’Association Chalon Centre Commerce qui était piloté par Nelly Pereira, Cécile Boccalini et Margaux Desesquelles a connu un énorme succès avec la présence de 730 places assises et une centaine debout :

Etaient présents à l'événement: Florence Plissonnier, Vice-présidente en charge des finances et de la e-administration, représentant Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, John Guigue, 5ème Adjoint, en charge de la relance du commerce et de l’animation, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers …

et la présence de Miss Bourgogne 2024 Clara Diry.

Cette année encore cette soirée de défilé a captivé le public présent tant par la qualité du décor, que de la mise en scène et le professionnalisme des mannequins qui ont été fortement applaudi à chaque passage. En tout, 24 commerces présentaient les collections automne et hiver, concernant du prêt à porter pour hommes, femmes et enfants mais aussi chaussures, bijoux, optique, décoration…

Pour le prêt à porter: Rose Pivoine, Calzedonia, Moa, Bar à Jeans, Grain de Malice, Superdry, Capsule, Jules, Baboush, Eden Park, Siara, Manufacture Perrin, Carré Blanc, Kalao Concept, Avenue du Cuir, Chez Lilou, Serge Blanco, Rougegorge, Noces blanches.

Pour la partie accessoires, et décors: Géox (11 rue du Châtelet), Tamaris (11 Grande Rue), Maroquinerie Bag (67 Grande Rue), Côté Optique (2 Grande Rue), Les Cabanes (26 rue du Châtelet), Cocoon (22b rue du Châtelet).

Pour le côté coiffures et maquillage : Salon ‘Digital coiffure’ (4 rue du Pont), Yséal Salon & Coiffure (27 rue du Chatelet), Beauty Coiffure (26 rue du Châtelet), Styl’Tendance (10 rue du Port villiers) et Camille Chevaleyre.

Côté restauration : L’Atelier Pâtissier (32 rue de Thiard), FromagerieV&C (32 rue aux Fèvres), Le Comptoir de Mathilde (59 Grande Rue), Lunch box (7 rue des Cloutiers) et Pixelles Pintxos (42 rue aux Fèvres).

Les 3 partenaires premium de cet événement : Harley Davidson (Sevrey), Gan Assurances (7 rue d'Autun) et Vitteaut Alberti (Rully) étaient présents tout au long de la soirée… sans compter la Ville de Chalon-sur-Saône, partenaire historique de cet événement.

Un événementvénement qui voyait la présentation être confiée à Stéphane Duplessis (Optique Duplesis, 10 rue au Change) et Cécile Boccalini (Maroquinerie Bag 67 Grande Rue),

Un défilé où était présent 17 mannequins dont 7 professionnelles : (Fabrice, Sarah, Jennifer et Leona …)

Après le discours du Maire de Chalon-sur-Saône,

Le défilé commençait par une représentation de l’école de danse Colmard de Chatenoy-le-Royal, fortement appréciée par le public

Ensuite la soirée commençait par: Silence! Moteur! ça Tourne! Action! Et sur des musiques de films, les mannequins pouvaient commencer leur show :

- ‘Rose Pivoine’ (7 Place de Beaune),

- Calzedonia (36 Grande Rue) et Moa (57 Grande rue),

- ‘Bar à jeans’ (41 rue du Châtelet),

- Grain de Malice (55 Grande Rue),

- Superdry (6 rue du Châtelet),

- Capsule (25 rue du Châtelet),

- Jules (43 Grande Rue),

-Baboüsh (17 rue au Change),

- ‘Eden Park’ (10 rue du Chatelet),

- ‘Siara’ (24 Grande Rue),

-Manufacture Perrin (51 Grande Rue) et Carré Blanc (12 rue au Change),

- Kalao Koncept (5 Grande Rue),

- Avenue du Cuir (15 rue aux Fèvres),

- Chez Lilou (29 rue Aux Fèvres),

- Serge Blanco (31 rue du Général Leclerc),

- RougeGorge Lingerie (61 Grande Rue),

- ‘Noces blanches’ (4 quai des Messageries),

Bien sûr en fin de soirée deux magasins ont attiré l’attention :

- RougeGorge Lingerie (61 Grande Rue), pour les dessous féminins,

- ‘Noces blanches’ (4 quai des Messageries),

Retour sur quelques responsables de magasins qui ont présenté leur collection pour le défilé par magasin :

Clin d’œil à l’équipe des organisatrices du défilé.

A l’équipe de RougeGorge Lingerie

A l’équipe Grain de Malice

A l’équipe d’Eden Park

A l’équipe Superdry

A l’équipe animation commerce de la Ville de Chalon-sur-Saône pilotée par Gabrielle Tomaso (Responsable du service commerce).

Aux trois présidents de l’Association des 3C (Chalon Centre Commerce)

