Un Totem réalisé par les enfants de l’accueil de loisirs de Châtenoy le Royal récompensé par un baby-foot offert par la société René Pierre.

La société René Pierre, internationalement connue pour ses baby-foot, ses billards, etc…, pratique le non gaspillage des matériaux et est engagée dans une démarche RSE.

Deux mots sur la RSE : la Responsabilité Sociétale ou Sociale des Entreprises permet de conjuguer performance économique, performance sociale et performance environnementale.

C’est dans le cadre de cette démarche que la société René Pierre a souhaité faire don de baby-foot au profit des accueils de loisirs du Grand Chalon.

Pour ce faire, elle a proposé aux enfants de 9 à 11 ans des accueils de loisirs, de réaliser un Totem durant les vacances scolaires d’avril. Un totem dont le thème était : « Ecouter le futur que veulent les enfants pour 2025 ! Montre-nous ta créativité, ton engagement et ta vision pour un avenir meilleur »

C’est en présence de Vincent Bergeret maire de la ville, des représentantes du Grand Chalon, des personnels et responsables du CCAS accueil de loisirs, d’élus, des enfants qui ont participé à la construction du Totem que Sébastien Menneveaux a remis officiellement le baby-foot.

Vincent Bergeret a fait un petit discours rappelant la démarche de la société Renée Pierre et pourquoi ce don d’un baby-foot. Il a remercié infiniment la société René Pierre pour cette action et ce très beau cadeau fait aux enfants. « Je vous assure qu’ils en feront bon usage » a-t-il ajouté à la fin de son intervention.

Louka, Aliya et Héléna ont lu leur réflexion sur le projet de Totem : « Des voitures qui volent, des arbres à billets pour ne pas avoir de pauvreté, on pourra aller sur d’autres planètes mais pas en voiture trop de pollution, moins de béton, des maisons qui se déplacent pour partir en vacances et pour vivre au milieu des animaux, plus de guerres et nous seront tous copains, plus de maladie, enfin, que des petites pour ne pas que les docteurs et les infirmiers n’aient plus de travail. »

Le Totem réalisé par les jeunes représente toutes leurs réflexions et a été présenté comme tel.

« Rien n’est jeté, tout est réutilisable, un petit défaut d’aspect n’empêche pas le bon fonctionnement, nous avons construit 16 baby-foot qui seront distribués dans les accueils de loisirs. On commence par les communes de la première couronne et on va poursuivre notre démarche… Nous avons eu en plus une démarche en direction des hôpitaux pour les enfants, Chalon, hôpital Necker, Nantes… » explique Sébastien Menneveaux responsable Grands Comptes chez René Pierre.

6 baby-foot en cours de livraison ce mois de juillet vont satisfaire les enfants des accueils de loisirs ; les animateurs et les jeunes de Châtenoy le Royal sont très reconnaissants envers la société René Pierre pour ce cadeau inattendu.

C.Cléaux