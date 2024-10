"Ça sent le bonheur et l'opulence ici"

En arrivant à la salle des fêtes de Dracy le Fort, André Accary a salué Olivier Grosjean, maire de la commune pour cette jolie phrase qui prête à sourire, "ça sent bon le bonheur et l'opulence ici". Même si Dracy le Fort n'est pas la commune la plus riche du département, elle peut se prévaloir d'un endettement de 136 euros/habitant ! Un ratio qui ferait rougir bien des cerveaux de Bercy, qui ont été bien incapables de faire en sorte que le budget de l'Etat ne dérape à des niveaux historiques. Une situation qui revient "à mon prédécesseur Christian Wagener, quand il avait 100, il dépensait 90 .. " s'est amusé à souligner Olivier Grosjean.