Retrouvailles 47 ans après, pour les anciennes élèves infirmières de l’Hôpital de Chalon-sur-Saône

Une rencontre sur fond de grande fraternité !

« 47 ans après qu’étaient-elles devenues ? ». C’était la question que se posaient à l’été 2023, 3 anciennes élèves infirmières (Frédérique, Nicole et Marylène) qui avaient fait leurs études d’infirmière à l’hôpital de Chalon S/Saône de septembre 1977 à janvier 1980 (date de l’obtention du diplôme).

A partir de la photo de rentrée (et celle de leur bizutage le 26 septembre 1977), elles se sont lancées à la recherche des anciennes élèves de leur promotion. Après des recherches minutieuses, elles découvrent que sur les 35 inscrits en 77, il en restait 31 à retrouver puisque 2 avaient abandonné (1ère année, 2 DC).

Suite à la liste transmise par la Directrice de l’IFSI, Il aura fallu une année grâce à leurs souvenirs, aux contacts renoués au fur et à mesure… mais aussi grâce à d’internet, aux réseaux sociaux, pour recontacter 28 d’entre elles sur les 31. Les recherches se poursuivront néanmoins ultérieurement pour identifier les 3 restantes.

Aussi les organisatrices et instigatrices de ces recherches avaient décidé d’organiser des retrouvailles autour d’un bon repas afin d’échanger sur le temps passé et des nombreux souvenirs de l’époque. Mardi 15 octobre, c’est donc un grand moment de convivialité qui s’est déroulé à la brasserie « Côté Saône » rue du pont à Chalon-sur-Saône. Au final, ce sont donc 20 anciennes élèves sur les 28 retrouvées et 3 monitrices de l’équipe enseignante de l’époque qui se sont retrouvées. Un repas qui s’est déroulé dans une grande convivialité où toutes les participantes ont été ravies de se retrouver.

Un événement qu’elles renouvelleront!

J.P.B