Saint-Martin sous Montaigu entre dans le cercle très fermé des tiers lieux en zone rurale

Avec la fermeture de l'école communale, Saint-Martin-sous-Montaigu est l'un des énièmes villages de France qui était face un choix crucial pour la suite à donner dans son histoire. En fermant l'école en septembre 2016, la grande question du devenir des locaux avait été posée aussitôt, avec une réponse quasi immédiate, à savoir celle du retour de la mairie, déménagée il y a 65 ans. Si l'école avait été agrandie en 1989, avec la fameuse "verrue de la Vallée des Vaux", et son fameux préfabriqué, le long de la route départementale, la mairie n'était plus en état d'accueillir tout le public. Pour accéder à la salle des mariages, les personnes à mobilité réduite devaient être portées, a rappelé Christophe Hannecart, maire du village.

Ce samedi matin, c'est donc en présence des sénateurs Mercier et Durain, du Sous-Préfet Olivier Tainturier, du Président du Grand Chalon et de très nombreux élus locaux, maires des communes voisines, que les locaux ont été inaugurés.

650 000 euros et un tiers-lieu ouvert à la vallée des Vaux

Les espaces ont été configurés pour scinder le fonctionnement de la mairie à proprement parler et celui d'une grande salle de réunion, susceptible d'accueillir différents acteurs, associatifs ou professionnels. Un tiers-lieu unique dans la Vallée des Vaux et qui pourra s'ouvrir à l'ensemble des bénéficiaires potentiels.

Les travaux ont bénéficié du soutien de l'Etat pour 240 0000 euros, de la région Bourgogne-Franche Comté pour 155 000 euros, du Conseil départemental de Saône et loire pour 80 000 euros, et de 60 000 euros du Grand Chalon. "Un subventionnement à hauteur de 77 % étroitement lié à la ténacité des élus de Saint-Martin" auront à choeur de rappeler chacun des financeurs.

Ejo Coopérative d'architecture de Mont-Saint-Vincent de nouveau sur le devant de la scène

3 projets avaient été présentés à l'équipe municipale pour redéfinir les futurs espaces, et c'est finalement la coopérative d'architectes de Mont Saint Vincent qui a été retenue, à l'image du dossier du restaurant scolaire de Demigny. Une belle transversale de lumières, des matériaux biosourcés, l'appel au bois local et une charte Eiffilogis respectée à la lettre pour la rénovation énergétique du bâtiment.

Du coup, la mairie va pouvoir appliquer de nouveaux horaires plus fonctionnels pour tout le monde, avec une amplitude horaire plus respectueuse de chacun La mairie est désormais ouverte les lundi et Mardi après-midi et les jeudi et vendredi matin.

Le service d'ingénierie aux communes du Grand Chalon sollicité

Les travaux menés à Saint-Martin cochent toutes les cases des difficultés des "petites" communes rurale avec peu ou pas de budget pour mener à bien leurs projets. Et c'est bien là tout l'intérêt des intercommunalités que de mettre à disposition le savoir-faire de l'ingénierie intercommunale et du savoir-faire administratif, a rappelé Sébastien Martin.

"Quand un type de 130 kilos parle.. celui qui fait 60 l'écoute" pour Jérôme Durain

S'amusant sur la ténacité de Christophe Hannecart, le conseiller régional Jérôme Durain et sénateur de Saône et Loire, a salué la motivation des élus du village dans la gestion du dossier, "surtout lorsque chaque euro public a une valeur inestimable. Il y a eu beaucoup de travail pour cette réalisation finale".

"Il y a la ruralité qui se lamente et celle qui investit dans un tiers-lieu" pour le Sous-Préfet de Chalon

Olivier Tainturier a tenu à féliciter l'engagement de l'équipe municipale, décidant de relever le défi, plutôt que de se lamenter après la fermeture de l'école municipale. "Ces tiers-lieu, ces espaces hybrides en zone rurale, connaissent un vrai succès, et ils ne sont pas nombreux en France, même si leur nombre a été multiplié par 3 ou 4 depuis 2021 pour être 3500 à ce jour sur l'ensemble du territoire. Des espaces ouverts à tous, permettant l'accès au très haut début et à un espace de travail partagé. Sainte-Martin est l'image de cette ruralité qui regarde vers l'avenir".

Laurent Guillaumé