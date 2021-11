A Chalon-sur-saône, un SDF agresse des membres de l’accueil de jour, puis plusieurs policiers, puis...

Un chat domestiqué laissé à l’abandon redevient sauvage. En va-t-il de même pour les petits d’homme qui grandissent au côté d’adultes tutélaires, connaissent au minimum un peu de chaleur et de protection puis finissent par vivre comme à l’abandon ?

Celui-ci ne sera pas jugé aujourd’hui, lundi 8 novembre, à l’audience de comparutions immédiates. Il ne fait que cracher sur tout le monde, il est agressif, l’ARPEJ* n’a pas pu l’extraire de sa cellule (placé en détention provisoire le 6/11) et a demandé une visio conférence, mais la visio n’est pas matériellement possible dans l’immédiat. De surcroît la présidente verse aux débats la question de l’expertise psychiatrique.

Le parquet n’en voit pas la nécessité. Le prévenu, âgé de 35 ans, a été condamné 18 fois, et il est « toujours comme ça, très agressif, c’est son mode de fonctionnement, il est violent mais n’a jamais été déclaré irresponsable ». En cas de renvoi, la vice-procureur demande son maintien en détention et pour cause, il est sans domicile, et il est poursuivi pour des violences volontaires sur une employée et la directrice de l’accueil de jour (crachats, tirer les cheveux), puis pour outrages, violences, et menaces de morts sur des policiers, nationaux et municipaux, tout ça le 5 novembre.

Dans le fil de cette cascade d’infractions découlant d’un comportement de chat sauvage, sa présentation au procureur de la République puis son passage devant le juge des libertés et de la détention furent agités des mêmes crachats et insultes, toutes griffes dehors. L’enquête sociale rapide fut super rapide puisque « monsieur a refusé de répondre », explique la présidente Catala, « tout ce qu’on sait, c’est qu’il est sans domicile fixe depuis plusieurs années ».

« Son comportement interroge, constate maître Diry, mais il interroge d’autant plus que son refus de parole s’adresse aussi à l’avocat, donc à sa défense. » L’avocat est favorable à l’expertise. Au moins savoir un peu ce qu’il en est, pour qu'un homme en arrive au point où il refuse tout échange avec les autres au point de refuser même d’être défendu.

Le tribunal ordonne une expertise psychiatrique, renvoie le jugement à mi-décembre. Vu le tableau, la présidente demande à la greffière de prévoir à la fois une visio et une extraction, au cas où le prévenu refuserait la visio.



*ARPEJ : autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires. Ses membres assurent le transport et l’escorte des prévenus et/où des personnes détenues.