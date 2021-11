Le Commissaire général Thomas Kieffer est le nouveau patron des Policiers de Saône et Loire

Monsieur Thomas Kieffer, commissaire général, a pris ce lundi 8 novembre, les fonctions de Directeur départemental de la sécurité publique de Saône-et-Loire.

Monsieur Kieffer est né le 7 août 1966 à Maisons-Alfort (94). Il a été élève commissaire à l’Ecole Nationale de Sécurité Publique de Saint Cyr au Mont d’Or (69) en 1998 puis commissaire stagiaire en 1999.

Il est nommé commissaire central adjoint à Saint-Brieuc (22) en 2000. Il exerce en tant que chef de service de police de proximité à Rennes (35) à partir de 2003. Il est sous-préfet de Bar-sur-Aube (10) en 2007. Deux années plus tard, en 2009, il est nommé directeur départemental adjoint et commissaire central adjoint à Mulhouse (68). Enfin il a été directeur départemental et chef de circonscription à Belfort de 2015 à 2021.

Le préfet de Saône-et-Loire souhaite au commissaire général Kieffer tous ses vœux de succès dans ses nouvelles missions au service de la sécurité des Saône-et-Loiriens.