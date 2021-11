Quand Norbert et Serge Diserens vignerons champions du Monde de Syrah, rencontrent des autres Champions du Monde

Suchaud-Rocher-Hureau (père et fils), Fazzino, Pailheret Pinto…que du beau monde pour une dégustation et un repas de fête avant le début du concours. L’interview de Serge Diserens et le photoreportage info-chalon.com !

Les organisateurs de la 30e édition du concours international de pétanque du Bouchon d’Or de Montreux avaient organisé en l’honneur de leurs invités composés de nombreux Champions du Monde de la pétanque une petite surprise avec une dégustation-repas au Domaine des Moines, 9 route des Moines à Villeneuve (Suisse) où le vigneron Norbert et son fils Serge Diserens, qui ont été eux aussi champions du monde en 2016 en représentant la Suisse avec son vin une Syrah valaisanne ‘Terra Solis’ de millésime 2012 parmi 23 pays concurrents et 374 vins représentés.

Dans une grande convivialité les champions du monde de pétanque ont partagé ce moment de détente qui leur était offert et qui était suivi par une délicieuse paella concocté par Miguel Baladan.

Serge Diserens, propriétaire, ingénieur en œnologie diplômé de l’école de Changins en Suisse et œnologue du Domaine des Moines à Villeneuve en Suisse a répondu à quelques questions d’Info-chalon.com :

Quels cépages utilisez-vous ?

S. D : « Notre cépage est essentiellement du chasselas 60 % ici au Domaine, 5, 2 hectares sur Villeneuve, 2 hectares à Aigle, 1,5 à Yvorne et des vignes en Valère avec la ferme où j’ai fait la meilleur syrah du monde […] ».

Combien présentez-vous de vins à la clientèle ?

S. D : « Actuellement nous présentons à nos clients 12 à 13 vins avec d’abord notre chasselas qui est notre vin phare et après nous faisons pas mal de petits essais à côté car on adore notre métier ! Dans les blancs, nous faisons un pinot gris, du riesling du Rhin parce qu’il s’exprime très bien chez nous parce qu’on a un bon terroir, un rosé, du pinot noir que l’on complète avec un Gamaret et garanoir et diolinoir qui sont des cépages suisses qui ont été sélectionnés à la station de recherche agronomique à Changins et les années 70. Ils ont fait à cette époque des recherches pour amener de la couleur et du velouté au pinot noir car ils s’apercevaient que les gens aimaient les vins assez colorés […] Après on fait aussi un pur pinot à la bourguignonne […] On fait aussi chez nous une spécialité qui est le Gamaret pur et récemment j’ai fait médaille d’or du bordeaux au challenge du vin à Bourges, j’ai fait Médaille d’Argent à Londres et plusieurs fois médaille d’Or en Suisse parce qu’on a un terrain compliqué avec très peu de terre et qui s’exprime d’une façon très très bas dans les hecto-hectares, c'est-à-dire 20 hecto-hectares donc en Suisse, c’est assez rare, surtout qu’après on élève le vin 24 mois en barriques ce qui donne des vins assez puissants et avec un profil international. D’ailleurs on est reconnu pour ça ! ».

Quels sont vos millésimes ?

S.D : "Pour les blanc, on tourne sur des millésimes de 2020 pour les chasselas, pour son côté frais, vraiment friand… que l’on peu associer d’ailleurs à l’apéritif (11, 8°), nous avons aussi des versions plus travaillées avec plus de minéralité où tu peux les associer avec les poissons du lac, la Féra, l’omble chevalier… car le vin n’est pas trop fort, il ne va pas écraser le goût du poisson mais au contraire provoquer un beau mariage en bouche. Pour la gastronomie bien sûr, on a des millésime 2019, 2018… Dans les rouges, on fait des rouges d’élevage, ceux qui sont les plus anciens comme le Terra Solis ma gamme du Valais (terre du soleil) dont la Syrah valaisanne a été la meilleure Syrah du monde qui est à Saillon sur des chistes dégradés comme en Côte-Rôtie et d’autres que je l’ai fait à Leytron avec du Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc car on est sur un sol de graves comme à Bordeaux et çà c’est 3 ans de barriques soit 36 mois pour actuellement des millésimes de 2018. Ce sont des vins de garde de 10 ans et plus […]

Alors justement comment sont les sols chez vous ?

« Chez nous les sols sont plutôt argilo-calcaires et d’ailleurs ici à Villeneuve on a de la chance car on a des restes du glacier du Rhône et quand il s’est retiré, de ce fait on a de la morène, de l’alluvionnaire donc du roulé polissé, de l’éboulis ce qu’on appelle du colluvionaire avec une base calcaire… mais on n’a pas de sol granitique ici ! ».

Un petit message a adresser à la clientèle française voisine de votre pays ?

S. D : « Oui, venez nous rencontrer et découvrir un site fabuleux et un accueil de générosité basé sur la convivialité et le partage, le temps d’une dégustation! ».

S’en suivait le service de la paella de Miguel avant de retrouver le boulodrome de Montreux que la triplette Suchaud-Rocher-Hureau (père et fils) remportera haut la main.

Le photoreportage info-chalon. com

J.P.B