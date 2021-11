AVIS DE DECES - Madame Paulette GUILLOT née PERRET

SAINT-LOUP-DE-VARENNES



Georges Guillot, son mari ;

sa sœur, son beau-frère et ses belles-soeurs ;

ses neveux et nièces ;

ses cousins et cousines ;

ainsi que toute la famille et les amis ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paulette GUILLOT

née PERRET

survenu le 31 octobre 2021,

à l'âge de 86 ans.

Selon les volontés de Paulette, ses obsèques ont été célébrées dans l'initimité familiale.

La famille remercie le personnel de l'ADMR de Varennes-le-Grand et de l'EHPAD de Saint-Ambreuil pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de remerciements.