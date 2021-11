120 personnes à la manifestation anti-pass sanitaire à Chalon-sur-Saône

Cette 20 manifestation contre l’instauration du pass sanitaire a eu lieu ce samedi 27 novembre, au départ de la Place de Beaune. Plus de détails avec Info Chalon.

120 personnes ont manifesté samedi dans les rues de Chalon-sur-Saône contre le pass sanitaire, pour le 20ème week-end consécutif de mobilisation, selon la Police.



Du côté des organisateurs de la manifestation, il ne nous a pas été possible de connaître le nombre de partcipants. Ces derniers ont oublié de faire le décompte aux bouchons...



Face la cinquième vague de contaminations au COVID-19, qualifiée de «fulgurante», le gouvernement a annoncé jeudi un durcissement des contraintes sans reconfinement ni couvre-feu. Il a intensifié la pression sur les non-vaccinés et ouvert le rappel de vaccination à compter de ce samedi à tous les majeurs.



À partir du 15 décembre pour les plus de 65 ans et du 15 janvier pour les 18-64 ans, la dose de rappel sera obligatoire pour que le pass sanitaire reste valide. Pour les non-vaccinés, la durée de validité des tests négatifs ouvrant droit au pass sanitaire va passer de 72 à 24 heures.



Trois millions de rendez-vous de vaccination contre le COVID-19 ont été pris depuis l'annonce jeudi de l'extension de la campagne de rappel à l'ensemble de la population adulte, a indiqué samedi le gouvernement.



En Martinique et en Guadeloupe, le mouvement contre l'obligation vaccinale pour les soignants, émaillé de violences, pillages, incendies et blocages routiers, ne s'essouffle pas, et la situation reste mouvante, avec des barrages filtrants ou hermétiques.



Des policiers et des journalistes ont été visés par des coups de feu en Martinique.



Après un temps de paroles au cours du quel Pierre Laine, un des organisateurs de la mobilisation, a dénoncé la censure dont le mouvement serait victime, y compris de la part de la presse locale, les opposants au pass sanitaire, partis de la Place de Beaune (ou plutôt aux abords compte tenu de l'installation de la Patinoire), leur habituel point de rendez-vous de 15 heures, ont arpenté les rues de Chalon-sur-Saône, criant à qui veut l'entendre qu'ils sont là et dénonçant «(l'instauration) d'une dictature sanitaire».



Au terme de la manifestation, Yoann Janet, un autre organisateur de la mobilisation, a donné rendez-vous, en guise de prochaine action, le mercredi 1er décembre à 18 heures 30, sur la Place de l'Hôtel de Ville, pour une nouvelle agora.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati