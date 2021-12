AVIS DE DECES - Marie DENIZOT née DECHER

CHAMPFORGEUIL, GERGY



Jocelyne et Guy Cessot, Janine Denizot, Christine

et Bernard Collignon,

ses enfants, sa belle-fille

et ses gendres ;

ses petits enfants

et arrière-petits-enfants

ont la douleur de vous faire part du décès de

Marie DENIZOT

née DECHER

survenu le 26 novembre 2021,

à l'âge de 97 ans.

Ses obsèques religieuses se dérouleront le 4 décembre 2021 à 10 heures en l'église de Champforgeuil.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD Roger Lagrange pour sa gentillesse et son dévouement.

La Famille rappelle à votre souvenir son époux,

Albert

décédé en 2003

et son fils,

Gilbert

décédé en 2021.