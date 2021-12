Le choeur Chalonnais OPUS 71 donne deux concerts les 18 et 19 décembre 2021

Avec deux pièces Marc-Antoine Charpentier : « La Messe de Minuit », le motet « In Nativitatem Domini Canticum » et la Cantate BWV 142 « Un enfant nous est né » de J.S. Bach le Choeur chalonnais OPUS 71 présente une joli cadeau de Noël au public de Beaune le samedi 18 décembre 2021à 20h30 en l’église St Jean et à Chalon sur Saône en l’église du Sacré-Coeur le dimanche 19 décembre à 17h.

Trois oeuvres choisies par le nouveau chef de choeur Didier Charton Vachet pour bien évidemment fêter Noël, mais aussi pour permettre aux choristes de vite reprendre le chemin des répétitions et leurs aboutissements que sont les Concerts. Des répétitions menées bon train malgré les contraintes et mesures sanitaires imposées.

Pour ces deux concerts le choeur OPUS 71 est entouré de cinq solistes et d’un orchestre avec des instruments de musique baroque, comme l’a voulu le compositeur Marc Antoine Charpentier pour sa Messe de Minuit, un moment vraiment exceptionnel à entendre.

Il est possible de prendre ses billets d’avance sur Billetweb.fr

L’entrée étant fixé à 15€ avec un tarif préférentiel de 10€ pour les demandeurs d’emploi, étudiants (sur présentation de justificatif) et gratuit pour les moins de 12 ans. Possibilité de paiement par Carte Bancaire à l’entrée de chaque concert.

Entrée accordée sur présentation du pass sanitaire et du masque obligatoire. Gel hydroalcoolique a disposition à l’entrée.

JC Reynaud