Journée de la laïcité, soyons fiers de ce principe républicain fondamental clame l'UFOLEP 71

Le 9 décembre 1905 est votée la loi de Séparation des Églises et de l’État, dite loi de la laïcité.



A l’heure où nos valeurs républicaines sont de plus en plus mises à mal et doivent affronter un climat délétère rarement vu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à l’heure où le principe de laïcité est utilisé à des fins de propagande, il est plus que jamais nécessaire de rappeler que nos associations d’éducation populaire, sont attachées à la défense des valeurs et principes républicains. L’UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique) prend toute sa place dans cette volonté d’universalité et d’émancipation.



La laïcité au quotidien n’est pas qu’une belle idée, elle est le cœur de nos engagements en associant des femmes et des hommes sans distinction de culture, de croyance, d’origine ou d’opinion. Elle est le ciment de nos associations !



L’UFOLEP 71, fédération multisports, regroupant, en Saône et Loire, 40 associations et près de 2000 licenciés assume son héritage, son lien avec ce principe fondamental de notre République et prend pleinement part au combat pour l’inclusion et l’émancipation de tous. La pratique sportive n’est pas que compétitive. Pour l’UFOLEP 71 elle est aussi, et surtout, un moyen de partager une solidarité, une fraternité et de vivre le sport tous ensemble sans aucune discrimination physique ou morale.



Nous appelons toutes celles et ceux qui croient en l’émancipation de l’humanité par l’éducation, la culture, et le sport à ne pas baisser les bras, mais au contraire à porter haut ces valeurs et principes. Face aux dangers xénophobes et identitaires, l’UFOLEP 71 prendra toute sa place pour promouvoir les principes républicains, les idéaux universalistes et émancipateurs, la liberté de conscience et de croyance, la solidarité.



Terminons par les mots de l’appel de Jean Macé en 1866 : « Je fais appel à tous ceux qui conçoivent la Ligue de l’Enseignement future comme un terrain neutre, politiquement et religieusement parlant, et qui placent assez haut la question de l’enseignement populaire, dans le sens strict du mot, pour accepter de la servir toute seule sur ce terrain-là, abstraction faite du reste. ». En ce jour anniversaire de la loi, soyons ses dignes héritiers.



Vive la laïcité républicaine, humaniste, émancipatrice, universaliste, fraternelle et solidaire !



Le 9 décembre 2021



L’UFOLEP 71