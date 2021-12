AVIS DE DECES - Madame Madeleine GUERY née DROUX

SAINT-MARCEL, EPERVANS, SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN, OUROUX-SUR-SAÔNE



Gabriel et Martine Guery,

Noël (†) et Martine Guery,

Sss enfants ;

Vincent, Gérald, Céline,

ses petits-enfants ;

Valentin, Antonin,Élisa, Maïlys, Aaron,

ses arrière-petits-enfants ;

Bernadette Rabouhan,

sa sœur ;

Yvonne Strabert

et sa famille ;

Louis et Pierre Mercier

et leur famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine GUERY

née DROUX

survenu dans sa 100e année.

La cérémonie aura lieu le mercredi 22 décembre 2021, à 14h30, en l'église de Saint-Marcel.

Madeleine repose à la chambre funéraire de Saint-Marcel.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.

La famille rappelle à votre souvenir

Marcel

son époux, décédé en 2000 et

Noël

son fils, décédé en 1995.