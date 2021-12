Chantons noël˝, un spectacle de l’association ̏Accordéons Musiques et Chants˝ de Châtenoy le Royal.

Pour passer une bonne soirée, rien de plus simple, il faut une salle, une association pour faire l’animation et du public. Ce samedi 18 décembre, tout était réuni, dans la salle des fêtes Maurice Ravel, l’association ̏accordéon, musiques et chants˝ a totalement enthousiasmé le public venu nombreux. Jeanne-Marie Martin adjointe chargée de l’action sociale et Nathalie Ferry nouvellement élue au poste d’adjointe chargée de la culture représentaient Vincent Bergeret maire de la commune retenu par ailleurs.

Le spectacle Chantons Noël, créé par Sandrine Drigon et présenté en partie par Anne-Marie Recordon présidente de l’association, a débuté avec des chants traditionnels interprétés par la classe d’éveil musical. Les enfants étaient comme dans une bulle sous les étoiles tant ils ont pris de plaisir à chanter devant leurs parents, grands-parents, frères et sœurs et les spectateurs. Ils avaient préparé ce spectacle avec Sandrine leur professeur.

Il s’en est suivi des chanteurs et chanteuses du Chœur Studio Live et des classes de chant individuel. Ils ont bercé l’auditoire d’autres chansons accompagnées, comme pour les petits, par l’orchestre de Gilbert Drigon.

Dans tout spectacle, il faut bien faire une petite pause pour permettre au public de se « dégourdir les jambes » en rendant une visite à la buvette ainsi qu’aux interprètes et musiciens de descendre de la scène pour se désaltérer. La salle Rameau jouxtant la salle des fêtes servait pour l’occasion de buvette afin de respecter les consignes sanitaires.

Après cet entracte, le spectacle a continué jusqu’à l’arrivée très attendu du père noël qui a été accueilli avec la traditionnelle chanson du Petit papa noël. Il a distribué des papillotes de droite et de gauche en traversant la salle pour se rendre sur la scène où l’attendaient les petits et les grands. Le tirage des lots des grilles du loto a clos cette soirée.

Un grand moment de plaisir pour tous, en ces périodes difficiles, pour faire un peu oublier la situation le temps de quelques chansons comme : petit garçon, we wish you a merry christmas, promenade en traîneau, jingle bell rock ou encore let it be christmas, it's beginning to look a lot like christmas et bien d’autres.

Pour 2022, des prestations sont prévues : Aidons TEO à Oslon, la soirée jazz, le spectacle ̏les enfoirés à Châtenoy˝. Tout un programme pour passer de bons moments en musique.

C.Cléaux