AVIS DE DECES - Monsieur Yves CONVERS

Mme Marie-Odile Convers, son épouse ;

Elisabeth et Jacques (+) Billiard,

Stéphanie et Didier Brill,

Sylvain et Sandrine Convers,

ses enfants et leurs conjoints ;

Luc et Laura, Hélène et Jean, Sophie,

Virginie et Pierre-Emmanuel, Loïc et Maylis, Pierre,

Paul, Alice,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Sixtine,

son arrière-petite-fille ;

Mme Joëlle et M. Roger Prost, sa sœur et son beau-frère ;

M. Jacques et Mme Dominique Belin, son beau-frère et sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part, du rappel à Dieu, de

Monsieur Yves CONVERS

Notaire honoraire,

Officier de réserve - valeur militaire

survenu le 1er janvier 2022.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 5 janvier 2022, à 14h30, en l'église Saint-Pierre – Saint-Paul de Givry (71).

Ni fleurs, ni plaques, des prières, des messes.

Condoléances sur registre.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité familiale.