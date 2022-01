Remise des prix du concours des illuminations et décorations de Noël

Cette innovation visait à inciter les givrotins, à participer à l'animation du village et à renforcer son ambiance festive, durant la période de fin d'année.

Le jury, formé pour l'occasion, était composé de 7 personnes dont 3 membres du Conseil Municipal (Magali Barraut, Aurélie Zimmerman et Laurence Gillet), 2 membres du Conseil Municipal des jeunes (Lucille Sibeaud et Léone Sternal) et 2 membres du Comité participatif (Catherine Galan et Jean Deschaintres).

Il a arpenté les rues givrotines les soirs de décembre, pour départager les 50 participants, à partir de critères tels que l'esthétique générale, l'originalité de l'idée et la charge de travail nécessaire à sa réalisation.

Lors de la remise des prix, le jury, représenté par Laurence Gillet, Conseillère déléguée en charge de l'animation, a tout d'abord souhaité saluer 3 quartiers givrotins, qui se sont particulièrement investis dans l'opération : le lotissement « Le Bout des murs », la rue du Pré Beau et la rue de l'Arcy,

Elle a ensuite annoncé le palmarès de cette première édition, pendant qu'Aurélie Zimmerman remettait à chaque lauréat un bon d'achat, offert par l'Union des Commerçants et Artisans de Givry (UCAG), représenté par Aurélien Bry, son Président.

1er prix : Patrick Maillard, qui a gagné un bon d'achat de 50 euros

2ème prix : Christine Louis-André, qui a gagné un bon d'achat de 40 euros

3ème prix : Lauriane Tessiaut, qui a gagné un bon d'achat de 30 euros

Enfin, le jury a souhaité instauré un Prix spécial du Jury. Une sorte de coup de cœur, qui permet de récompenser les décorations, qui ont séduit ses membres, bien que n'ayant pas pas été classées dans le trio de tête du concours. Il s'agit de :

1er prix : Michel Goin, qui a gagné un bon d'achat de 50 euros

2ème prix : Sébastien Leloutre, qui a gagné un bon d'achat de 40 euros

3ème prix : Josette Bridet, qui a gagné un bon d'achat de 30 euros

En conclusion, Sébastien Ragot, Maire de la commune, a remercié l'ensemble des personnes, qui ont contribué à la réussite de cette initiative, et a annoncé la reconduction du concours en 2022, avec un éventuel élargissement de la participations aux commerçants givrotins.