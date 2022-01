Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : Quand Hair Look devient Un ‘Nouv’l Hair

Le clin d’œil info-chalon.com

Ne cherchez plus, si vous désirez des maîtres coiffeurs qui maitrisent les techniques de coupe et qui allient les couleurs aux tendances actuelles, vous les trouverez dans le nouveau salon de coiffure, Un ‘Nouv’l Hair , situé 55 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône.

La nouvelle propriétaire des lieux, Aurélie Syre, coiffeuse professionnelle spécialisée visagiste homme et femme mais aussi en relooking et en coloration, succède à Annick Marc, partie à la retraite.

Dans ce salon mixte très cosy où la décoration a été entièrement repensée, vous trouverez désormais des produits de la marque Davines, qui sont plus naturels, écologiques et économiques.

Aurélie vous propose également un protocole de soins pour les cheveux, le cuir chevelu et a aménagé un bar à shampoing qui permet à chaque client d’économiser 5 euros. Bientôt, vous retrouverez aussi un service ‘barber’ (fin février).

Venez à la rencontre d’Aurélie, Gino, Rachel et Emma des coiffeurs qui sauront adapter les coupes et les couleurs à la forme de votre visage.

Le salon de coiffure est ouvert du mardi au mercredi de 9 h à 19 h non stop, le jeudi de 9h à 18 h 30 non stop, le vendredi de 8 h 30 à 19 h non stop et le samedi de 8 h à 17 h 30 non stop. Tél : 03 85 48 53 75.

(Retrouvez le salon sur facebook et sur instagram)