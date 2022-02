Rugby : Châtenoy se doit de confirmer sa bonne prestation de dimanche dernier

Les connaisseurs en matière de rugby le savent bien, un match de rugby n’est jamais joué d’avance et les points marqués ou encaissés tombent vite sur le planchot du score.

Ce dimanche les Châtenoyens reçoivent leurs homologues de l’entente Censeau - Arbois, un club qui s’appuie essentiellement sur l’équipe B de l’US Arbois, club qui joue en Honneur Régional. Ce sera un excellent test pour les hommes de Guillaume Boillereaux après l’excellent match que ceux-ci ont fourni à Montbard dimanche dernier.

La présence aux entrainements a été le facteur essentiel pour composer l’équipe sur ces deux rencontres. Ce sera quasiment la même équipe qui sera alignée sur la feuille de match, avec en plus le jeune renfort en 2e ligne de Edouard Bisot (19 ans) et quelques mouvements de postes pour le paquet d’avants,. Les demis et la ligne de 3/4 restant la même pour ouvrir le match.

Le secrétaire du club tient à faire cesser certaines malsaines rumeurs : « Il faut se souvenir qu’en début de saison nous étions juste en effectif. Nous nous étions fixés une qualification en 2e série comme objectif. Bien sur si nous avions été qualifiés en 1ere série nous aurions accepté, mais la défaite à Auxonne, celle injuste contre Givry-Cheilly et un match non joué pour des raisons climatiques, nous ont couté cette qualification. Il serait bon de cesser certains racontars inutiles ici ou là. » C’est dit !

Priorité de parole est donnée aujourd’hui a deux joueurs actifs en ligne de 3/4 : Geoffrey Meunier et Esteban Campos.

Pour Geoffrey Meunier (Centre 12), il revient sur le match contre Montbard : « Nous avons fait un bon match surtout après une trêve de trois dimanches sans jouer et notre défaite à Saône-Seille. En gagnant à l’extérieur contre Montbard nous entamons bien cette phase qualificative. Cela nous a mis du baume au coeur et redonner confiance. Bien sûr il ne faut pas se dire que nous sommes les meilleurs . On a pas le droit de perdre à domicile. A nous d’être dans la partie durant les 80 minutes »

De son coté Esteban Campos (Ailier 11), la victoire est indispensable : « Dimanche dernier nous avons bien assuré en défense face à un gros paquet. Dimanche nous nous devons de ne pas perdre pour voir notre valeur à nouveau. On s’entraine bien et il n’y a pas de raison de ne pas ramener une nouvelle belle victoire. »

Coup d’envoi à 15h au stade de Charréconduit de Châtenoy le Royal. L’arbitre du match est le Dijonnais Cédric Dumont.

JC Reynaud

Composition de l’équipe de Châtenoy le Royal :

1 Charly Blaise; 2 Maxime Bon (capitaine); 3 Matis Holder; 4 Edouard Bisot; 5 Laurent Olivier; 6 Anthony Pusset; 7 Daniel Clément; 8 Lucas Holder; 9 Thomas Serville; 10 Baptiste Beauviche; 11 Esteban Campos; 12 Geoffrey Meunier; 13 Jordy Ferquel; 14 Leonel Cognard; 15 Remy Audoin; 16 Marvin Valente; 17 Anthony Vassard; 18 Jordan Manca; 19 Quentin Guidard; 20 Tony Petitjean; 21 Alexis Ferquel; 22 Yanis Zendjabil