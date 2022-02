Rencontre littéraire avec Lucienne Soulier, auteur de «Plus forte que le silence»

Militante à ATD Quart Monde, Lucienne Soulier vous donne rendez-vous lundi 28 février 2022 de 19 heures à 21 heures à la Maison de quartier des Aubépins pour une rencontre littéraire autour de son livre «Plus forte que le silence». La vie de Lucienne a été un combat, un combat victorieux, et sa prise de parole aujourd’hui est comme une libération. Plus de détails avec Info Chalon.

«Ce que j'écris n'est pas une fiction ni un roman. C'est une histoire vraie, un parcours de vie difficile. Même si mon écriture, mes phrases peuvent être maladroites, je veux vous écrire ma propre histoire, avec mes propres mots pour que la société sache ce que vivent les laissés-pour-compte»

Lucienne Soulier

À travers ce témoignage, le lecteur entre dans la violence qu'est la pauvreté et touche du doigt la maltraitance institutionnelle dont elle est trop souvent synonyme.

L'enfance de Lucienne Soulier est marquée par la pauvreté, les mauvais traitements et l'isolement qu'aggravait sa difficulté à entendre. Grandissant dans l'indifférence et dans l'ombre des institutions. Lucienne s'éloigne de la scolarité. Sa vie de femme est remplie de rencontres malheureuses, de trahisons et d'espoirs déçus... Pourtant elle lutte pour rester debout et garder ses filles.

En lisant son histoire, nous suivons une femme de courage qui combat pour élever ses enfants et gagner sa vie dignement. Sa prise de parole est une libération et ce livre est le récit de ce combat victorieux.

ATD Quart Monde organise une rencontre littéraire autour du livre de Lucienne Soulier, «Plus forte que le silence», à la Maison de quartier des Aubépins, le lundi 28 février 2022 de 19 heures à 21 heures.

Lucienne Soulier, Plus forte que le silence, des étincelles, Éditions Quart Monde, 2021, 61 pages, 3 euros.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati