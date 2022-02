Rugby : Piètre victoire Châtenoyenne à Baume les Dames

D’un coté une équipe de Baume les Dames qui n’avait pas joué de match de rugby depuis débute décembre 2021 pour cause de COVID, trêve et terrain impraticable.

De l’autre coté une équipe de Chatenoy le Royal avec deux victoires consécutives à son compteur dans cette poule qualificative de 2e Série Régionale et leader au classement.

Tout le monde du rugby le sait, une bonne cohésion d’équipe sur le terrain, agrémentée de temps de jeu en compétition, ne peut que donner de bons résultats. A priori les Châtenoyens étaient dans cette bonne logique en arrivant dans le Doubs et en entrant sur le terrain de Baume les Dames quelque peu venteux en ce dimanche 20 février 2022.

Que nenni ! Résultat un bien triste après-midi de rugby avec deux équipes qui ont joué dans un niveau inférieur à celui qui leur a valu d’être dans cette poule de 2e Série. Un rugby peu construit, joué à l’emporte pièce de part et d’autre. Beaucoup de maladresses, de fautes au sol, de passes sans regarder causant des en-avant, a tel point que l’excellent arbitre Mr Sylvain Guyon Robert a passé son temps à jouer du sifflet et encore, dira-t-il à l’issue du match « je n’ai pas voulu tout siffler » C’est dire !

Triste première mi-temps

Le match par lui-même et le score final est le reflet de ce manque d’envie de jouer. D’accord on notera les deux pénalités réussies par l’ouvreur Châtenoyen Baptiste Beauviche à la 13e et 20e minute de la première mi-temps. Score 0 - 6 et puis plus rien, sinon l’essai gentiment offert par Châtenoy aux locaux dans le arrêts de jeu et qui sera transformé. Score 7 - 6 à la mi-temps.

Les coups de gueules de l’entraineur du jour Vincent Fanciullo et du capitaine Maxime Bon à la mi-temps, ont sans doute stimulé les « jaune et bleu » de Châtenoy, toujours est-il que dès le coup d’envoi ils envoient leur troisième ligne centre Lucas Holder à l’essai (41e) lequel ne sera pas transformé. Score 7 - 11. Et à nouveau puis plus rien ensuite, les deux équipes se contentant d’envoyer des coups de pied par-dessus ou en chandelles rendant un jeu stérile avec pour conséquences des fautes de placement, par exemple ou encore un match de football…..!

Victoire à l’arraché

Châtenoy bafouillait totalement son rugby à tel point que ce qui devait arriver, arriva, Baume les Dames plante son 2e essai à la 66e et passe devant à la marque (12 -11). Du bord de touche l’effet était tel que l’on se demandait si Châtenoy avait envie de gagner surtout quand on connait les possibilités de cette équipe et la qualité des joueurs sur la feuille de match.

A ce petit petit jeu le chrono tournait est c’est dans les arrêts de jeu, encore une fois, que le tableau d’affichage se figera définitivement avec une pénalité réussie de Beauviche et donnera la gagne aux Châtenoyens. Score final 12 - 14.

Bien sur il y a une victoire mais pas de quoi se glorifier au regard du jeu fourni. Dans une saison il y a des matchs à oublier celui-ci en fait partie indéniablement. D’autant que le dimanche 6 mars 2022 le Châtenoy Rugby Club (CRC) recevra Bourbon-Lancy, un match qui devrait fixer la réelle valeur des deux équipes sachant cependant que le club du Charolais a perdu à Censeau Arbois ce dimanche sur le score de 12 - 5. Châtenoy est donc seul leader de la poule avec 3 matchs et 12 points. Il va falloir s’entraîner fortement et retrouver le jeu qui a fait de beaux matchs jusqu’à présent.

JC Reynaud