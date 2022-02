Les conseillers départementaux du groupe Gauche 71 solidaires du peuple ukrainien

Nous condamnons avec la plus grande fermeté l’offensive militaire brutale et de grande ampleur lancée par Vladimir Poutine contre l’Ukraine.

Le président russe a pris la décision de violer les frontières d’un État indépendant et souverain et de faire basculer l’Europe dans la guerre. Le président Poutine viole les frontières d’un État souverain. Il bafoue ainsi le droit à l’autodétermination des peuples.

C'est la paix qui est menacée en Europe. Nous exprimons toute notre solidarité avec le peuple ukrainien qui vit une véritable tragédie et dont le quotidien bascule dans l’horreur. Nous saluons le courage de ces femmes et de ces hommes qui prennent les armes pour défendre leur pays. Chaque mort, quelle que soit sa nationalité, est un mort de trop, victime d’un conflit décidé par d’autres. En Ukraine, en Russie, des familles sont séparées et leur vie menacée.



L’Europe, symbole de paix pendant des décennies, doit se montrer plus que jamais forte et unie avec la volonté d’un cessez-le-feu et la reprise des négociations. Reculer aujourd’hui serait s’exposer à payer un prix bien plus lourd demain. L’Union européenne est un partenaire commercial de la Russie dépendant de son gaz et de son pétrole. Des sanctions efficaces contre l’offensive de Poutine auront de douloureuses conséquences sur nos vies. Nous devrons les assumer selon nos capacités. C’est le prix de la solidarité.

La Saône-et-Loire est une terre d’accueil. Ici vivent des femmes et des hommes originaires d’Ukraine. Alors que les combats entraînent dès à présent de nombreux départs vers les pays de l’Union européenne, notre territoire devra être au rendez-vous de l’Histoire. Le Département devra prendre toute sa part, notamment en facilitant l’accueil des réfugiés ukrainiens.