3 gagnants sur 10 au « Grand Jeu Anniversaire 40 ans Aquilus » chez Aquilus Piscines & Spas Chalon/Saône !

Du 15 septembre au 15 décembre 2021, la marque Aquilus fêtait ses 40 ans au sein de ses magasins concessionnaires participants à l’opération dont faisait partie Aquilus Piscines & Spas Chalon/Saône.



Tout client faisant l’acquisition d’une piscine Aquilus entre le 15/09 et le 15/12/21 pouvait participer au Grand Jeu Anniversaire 40 ans Aquilus pour tenter de gagner 1 lot parmi les 10 mis en jeu :



Lot 1 : un spa de relaxation d’une valeur de 8 949€ TTC

Lot 2 à 5 : un robot de piscine d’une valeur de 1 449€ TTC

Lot 6 à 10 : un magnum de champagne* d’une valeur de 50€ TTC



Chez Aquilus Piscines & Spas Chalon/Saône, une centaine de clients ont participé au Grand Jeu Anniversaire 40 ans Aquilus et, suite au tirage au sort, 3 d’entre eux figurent dans le top 10 des gagnants.



Vendredi dernier, Éric Santioni co-gérant et Cedric Salvai commercial Aquilus Piscines & Spas Chalon/Saône ont eu la joie de remettre leur lot à leurs 3 clients gagnants :



Un magnum de champagne* à Mr Ceretto

Un robot nettoyeur Roboss 4X à Mme Mornet et Mr Buttner ainsi qu’à Mme Moreauet Mr Sergeant



De gauche à droite : Éric Santioni - Mr Ceretto - Mme Mornet et Mr Buttner & leurs enfants - Mme Moreau et Mr Sergeant – Cedric Salvai





Depuis 4 décennies, la marque Aquilus Piscines ne déroge pas à sa philosophie : un choix de produits de qualité toujours à la pointe de l’innovation, une écoute de la clientèle indispensable pour pouvoir répondre au mieux à son projet sur mesure, un service qui permet d’être présent sur toute la durée de vie du bassin et/ou spa du client.

L’équipe Aquilus Piscines & Spas Chalon/Saône vous accueille, le lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.





11 route de Lyon

71100 Saint-Rémy



03 85 48 84 85



[email protected]



www.aquilus-piscines.com

Facebook



*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Publi-information Catherine Julien

06 46 56 34 25