AVIS DE DECES - Monsieur Pierre RENAUD

GIVRY, MERCUREY, OSLON



Pascale et Jean-Paul Bouvier,

Philippe et Agnès (†) Renaud,

Françoise et Sylvain Gentil,

Hervé Renaud (†),

ses enfants ;

ses chers petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Monsieur Pierre RENAUD

Ancien combattant d'Extrême-Orient

Porte drapeau

survenu le 2 mars 2022

à l'aube de ses 92 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 7 mars 2022 à 10h30 en l'église de Givry.

Pierre repose à la chambre funéraire Mansuy à Buxy.

Une pensée est demandée pour son épouse,

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Jeannine

et son fils,

Hervé

décédés en 2019.