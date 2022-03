Festival ‘Chef Op’ en lumière’, une belle expérience cinématographique pour les lycéens de Saint Charles

Le clin d’œil info-chalon.com

Durant la semaine du festival ‘Chef ‘Op en lumière’ de nombreux lycéens de Saint- Charles sont venus découvrir ce métier du 7 ème Art qui allie la qualité de l’image à celle du chef opérateur lumière du cinéma. Des lycéens heureux d’avoir participer aux deux mastersclass animées par Jean Marie Dréjou et Crystel Fournier.

Dans ce festival proposé sur une semaine, les nombreux élèves de terminale ont pu découvrir toutes les connaissances cinématographiques à mettre en place lors de la réalisation d’un film : savoir et regarder, savoir et comprendre l’image, percevoir les intentions et comprendre la mise en œuvre de la création… ainsi que tous les fondements les plus importants du cinéma tels que, la lumière, les couleurs, le cadrage et les décors qui contribuent à donner l’orientation du film.

Enfin cerise sur le gâteau pour le lycée Saint-Charles avec la jeune Carla, élève de terminale en spécialité arts plastiques qui a intégré lors de ce festival, le jury de chef Op en Lumière !