Le Conseil d'Etat désavoue Gilles Platret sur la question du Planning Familial 71

Ce nouveau bras de fer médiatico-juridique entamé par le maire de Chalon sur Saône a été désavoué par la plus haute juridiction française. Info-chalon.com vous propose l'intégralité de la décision du Conseil d'Etat.

Ce jeudi soir, Gilles Platret a exprimé ses plus vives inquiétudes après la décision prise par le Conseil d'Etat (Info-chalon.com reviendra plus tard sur les propos du maire et le voeu déposé par les oppositions municipales au sujet de la polémique entourant l'affiche publiée par le Planning Familial 71)