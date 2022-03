PRESIDENTIELLE - «Parce que cette élection n'a plus aucun sens, elle ne ressemble plus à rien» pour Jean Lasalle

À moins d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, le candidat n'est plus certain de vouloir se maintenir dans la course. La raison ? «Parce que cette élection n'a plus aucun sens, elle ne ressemble plus à rien», a-t-il déclaré ce mardi matin à Montrouge (Hauts-de-Seine) devant les élus locaux venus auditionner les prétendants.

