Semaine nationale de la petite enfance animations à la bibliothèque de Châtenoy le Royal du 22 au 26 mars 2022.

Service du Département, la Bibliothèque de Saône-et-Loire (BDSL) accompagne le développement de la lecture publique dans notre territoire. Elle adapte son offre de services à destination des bibliothèques, médiathèques. Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance, elle est à l’initiative et finance le projet du spectacle « un beau matin » de la compagnie Du Bazard au Terminus. La bibliothèque de Châtenoy a été retenue comme celle de la Clayette pour présenter ce spectacle. Date du spectacle « Un beau matin » le 26 mars 2022 à 10h à Chatenoy-le-Royal. La BDSL paie aussi des formations aux agents des bibliothèques, des crèches « pour le livre et le tout petit ».

La compagnie Du Bazar au Terminus est née en 2013. L’envie de musiciens et conteurs était de se fédérer autour d’un espace de création et de médiation à destination de l’enfant et de sa famille. La volonté principale de ce collectif est bien de considérer que l’enfant et le tout petit sont des spectateurs à part entière. Chaque spectacle est donc pensé comme une partition, une ouverture, un voyage initiatique dont chacun sortira un peu différent et un peu grandi.

Le nombre de places est limité, il est conseillé de s’inscrire à la bibliothèque pour les animations et pour le spectacle.

C.Cléaux