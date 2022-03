Présidentielle  : Quelle place pour les femmes  en Saône-et-Loire?

Venez témoigner échanger de votre quotidien en tant que femme et proposer les solutions pour qu’enfin la société donne les moyens d’une juste égalité femmes / hommes.

En effet, le chemin est encore long pour se libérer de la pensée et d’un système patriarcal. Les discriminations ordinaires, les violences sexistes et sexuelles, les inégalités de traitement subsistent. Quel que soit le milieu professionnel et les parcours de vie, les femmes sont exposées aux mêmes contraintes sous des formes et des manifestations différentes.

Dans le cadre de la campagne présidentielle, les comités Jadot2022 de Saône-et-Loire mettent les femmes au cœur de leur priorité en leur donnant la parole.

L’objectif est de libérer la parole pour qu’elles exprimentleurs difficultés quotidiennes qu’elles soient mères, cheffes d’entreprise, salariées, enseignantes, paysannes, artistes, femmes politiques, militantes associatives et de poser les bases d’un récit qui permettra une juste représentativité au sein de la sphère publique. C’est également l’occasion d’organiser une coopération et une solidarité féminine et féministe dans le département pour mutualiser les expériences de chacune d’entre nous.

Mettons en exergue ce qui réunit les femmes pour tendre vers plus de sororité, trouver les solutions et accélérer la transition vers une société écoféministe libérée de la domination patriarcale, que ce soit sur la nature et les femmes, pour construire ensemble cette société apaisée et réconciliée où chacune et chacun à sa juste place.

Parce que l’écoféminisme est une voie heureuse, joyeuse et conviviale, l’événement se terminera par un concert à 18h30, lieu de la table ronde, Bar le Place 2B, 25 Place de Beaune 71100 Chalon sur Saône



Pour vous inscrire et participer aux tables rondes : [email protected]



Les comités Jadot2022 de Saône-et-Loire.