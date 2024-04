RUGBY GIVRY-CHEILLY - Une première défaite le week-end dernier... et la revanche ce dimanche pour un titre régional

Pour ce 18ème match, le dernier de la saison régulière, les rugbymen de Cheilly-Givry ont enregistré une première défaite à Lure (Haute-Saône) qui jouait sa place en finale avec ce match. Une défaite sur le score de 37 à 20. Samedi prochain, l'heure de la revanche a sonné pour la finale Bourgogne-Franche Comté de régional 3

à Beaune (11h35, terrain A).

Pour Gérard Boissard : « Voilà c'est fait... Nous avons perdu ce dernier match... Les têtes ce dimanche étaient ailleurs, ou pas, difficile à dire tellement nous avons été absents dans l'envie collective en première mi-temps. La deuxième période a été meilleure avec l'entrée de quelques cadres. Certes, nous avons encore fait tourner l'équipe mais ça n'explique pas tout. Nous ne sommes pas déçus sur le résultat mais sur l'investissement que le groupe y a mis. Samedi prochain sera un autre contexte avec cette finale que chaque personne du club attend avec impatience. Cette semaine sera axée sur le travail collectif et la stratégie à adopter. Les joueurs devront faire part d'un autre état d'esprit, les cadres seront garants de celui-ci. »





Pour Baptiste Monnet : « La saison était longue ! Malgré les résultats, 17 victoires pour 1 défaite, il ne faut pas croire que c’était simple. L’équipe s’est vraiment entraînée dur depuis le mois d’août, avec une grosse prépa physique, jusqu’à aujourd’hui, avec énormément de combat aux entraînements, ce qui a été une de nos forces pendant la saison. Les coachs ont été durs mais justes avec nous, et pour certaines victoires nous devions sûrement plus se faire engueuler que l’équipe qui perdait. Ce dimanche, nous avons perdu contre une belle équipe de Lure ; notre équipe était ailleurs, on a réagi en deuxième période mais ça n’a pas suffit. Mais on s’est fixé deux objectifs en août, monter en R2 et c’est chose faite... et aller gagner cette finale à Beaune samedi prochain ! »

Romain Hudry : « Nous avons débuté la saison par un stage cohésion qui nous a permis d’évacuer la frustration de cette défaite en finale l’année dernière. Celui-ci nous a également servi à accueillir les nouveaux et ainsi fixer les objectifs de la saison. Ceux-ci étaient simples : la montée et le bouclier ! Nous avons donc débuté par une grosse préparation physique avec de bons matchs amicaux face à des équipes supérieures, et nous n’avons pas démérité. Au fil des entraînements, les automatismes se sont pris et nous avons commencé à entrevoir un fond de jeu. Nous avons réalisé une très belle phase allée, malgré des matchs difficiles comme à Ordon où nous blessons plusieurs mecs, mais nous arrivons malgré tout à arracher la victoire en seconde période. Nous avons terminé cette première partie de saison invaincus, en allant gagner à Censeau lors d’un très bon combat dans l’agressivité et chez nous contre Lure notre dauphin actuel. Nous avons ensuite attaqué cette deuxième partie de saison avec seulement un match à l’extérieur. Celle-ci a été plus poussive, nous n'avons pas souvent mis les bons ingrédients au bon moment, mais malgré ces difficultés nous avons toujours su remporté nos matchs jusqu’à dimanche dernier où nous avons pris une leçon de rugby en première mi-temps. Nous avions sûrement la tête ailleurs, mais le fait est que nous ne finissons pas cette saison invaincus. Est-ce un mal pour un bien ? Seul l’avenir nous le dira... On se remet au travail, et une chose est certaine, nous serons bien prêts samedi ! Et nous donnons tous rendez-vous à nos supporters, dirigeants et familles samedi à Beaune pour nous pousser dans ce rude combat qui nous attend. »

Rendez-vous à Beaune donc pour célébrer une montée en division supérieure !