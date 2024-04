Samedi 27 avril à La Billebaude : « Renaud, comme un enfant perdu »

« L’envie de plonger dans cette œuvre si belle et foisonnante, mais aussi de comprendre la vie de ce merveilleux artiste si singulier qu’est Renaud. » Nicolas Pallot (chant).

On découvre un Renaud à fleur de peau, rebelle, tendre, fragile, passionné, désespéré, en quête d’une enfance à jamais disparue.

« Comment cette merveilleuse insouciance qui m’animait a pu m’abandonner en chemin, jusqu’à me laisser devenir ce malheureux Christ alcoolique et dépressif trop faible pour porter sa croix et que d’obscurs démons terrassent... » (Renaud, Comme un enfant, extrait de son autobiographie).

Nicolas Pallot (chant) : « J’ai une tendresse infinie pour Renaud qui, lorsque j’avais 15 ans, m’a donné l’envie de faire à peu près tout ce que je fais aujourd’hui. Et pour boucler la boucle, je joue un spectacle autour des chansons de Renaud Comme un enfant perdu que je jouerai en duo avec mon acolyte au piano au festival d’Avignon au théâtre l’albatros ».

Nicolas Pallot, passionné très jeune par la chanson française (Brel, Brassens, Renaud, plus tard Sarcloret), il produit trois albums comme auteur-compositeur-interprète. Parallèlement, il s’essaie à la scène humoristique avec les « Xomils ». En 2011, c’est la création du spectacle « Faut vous dire, Messieurs dames... », un hommage à Jacques Brel dont le succès public ne se démentira pas. Sa dernière création théâtro-musicale « Madame Lapallut » a été mise en scène par Marc Fraize. Il a eu l’occasion d’assurer les premières parties de Christophe Alévèque ou Anne Roumanoff, et de partager le plateau avec Bernard Azimuth, Didier Porte, Laurent Violet ou Florence Forresti.

Olivier Colas (piano) : formé aux écoles nationales de musique de Saint-Étienne, Villeurbanne et Mâcon en piano et harmonie jazz. Il compte à son actif plus de 500 concerts dans diverses formations, du trio au big band, ainsi qu’en rock, musiques actuelles et chanson française. Il a travaillé avec Martial Solal, Laurent Cugny ou Régina Deluz.

Benjamin Ziziemsky est comédien, metteur en scène, directeur artistique. Cofondateur de La Lune à l’Envers. Codirecteur du Festival Théâtre sur un Plateau. Chargé de programmation du Théâtre de la Chevalerie à Saint-Amour (39). Quelques mises en scène professionnelles : Novencento pianiste (A. Barricco), Songe d’une nuit d’été (d’après Shakespeare), L’Étranger (d’après A. Camus), Des souris et des hommes (d’après Steinbeck), Cyranno de Bergerac (d’après Edmond Rostand), Bourvil au jardin du temps passé, En noir et blanc : récital Barbara, Lama...

Plus d’infos

Renaud, Comme un enfant perdu

Samedi 27 avril à 20 h à La Billebaude (4, place d'Armes – Givry 71640)

Réservation : 03 85 44 34 25 ou 06 80 45 48 73