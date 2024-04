RUGBY CHEILLY-GIVRY - Des partenaires toujours plus nombreux aux côtés du club

Le Président Christophe Hannecar a tenu à saluer l'ensemble des partenaires qui font la réussite du club de rugby au quotidien. Pour cette nouvelle remise de jeux de maillots offerts par l'entreprise DBTP d'Epervans aux catégories M8 et M10, c'est au domaine Drain à Jambles que toute la bande a été accueillie, avec des plateaux de charcuterie confectionnés et offerts pour la boucherie Bacherot de Mercurey. Le club peut compter sur de nombreux soutiens à l'image de FLEC, Pava Paysages, Viti TP ou encore DW Rénovation, qui étaient présents ce jeudi soir, en présence de Jean Lanni, maire de Givry et de son adjointe Pascale Pierre.