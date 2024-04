BRIDGE - Un rendez-vous majeur à Dijon pour les jeunes joueurs de Bourgogne

jeur pour les jeunes joueurs de bridge de Bourgogne : la finale régionale de bridge scolaire. Cette compétition, très attendue par les nombreux licenciés scolaires du comité de Bourgogne, est une formidable vitrine de l'enthousiasme grandissant des jeunes pour ce jeu de cartes stratégique. Elle constitue une étape cruciale pour accéder à la finale nationale de Lyon au mois de Juin.



L'ASCENSION DU BRIDGE PARMI LES JEUNES : UNE TENDANCE QUI SE CONFIRME

L'intérêt des jeunes pour le bridge s'affirme peu à peu, faisant voler en éclats le stéréotype d'un jeu réservé aux générations d’un âge avancé. Avec un nombre significatif de prêt de 130 licenciés scolaires et un total de 1 472 membres au sein du Comité de Bourgogne, le bridge séduit par ses défis intellectuels et la richesse de ses interactions sociales. Les 29 clubs du comité jouent un rôle essentiel dans cette dynamique, offrant un cadre stimulant pour l'apprentissage et la pratique du jeu.



LE BRIDGE, PLUS QU'UN JEU : UN VÉRITABLE OUTIL D'ÉPANOUISSEMENT

Cette passion pour le bridge chez les jeunes s'explique également par les valeurs et les compétences que ce jeu transmet : l’esprit d’équipe, on joue avec un partenaire, la stratégie, il faut anticiper, déduire et prendre des décisions, par exemple. Reconnu comme un outil pédagogique de premier plan, notamment à l’école, le bridge encourage le développement intellectuel et social des joueurs, illustrant parfaitement comment un sport de l'esprit peut contribuer de manière significative à la formation de l'individu.

La finale régionale de Dijon, le 30 avril de 9h30 à 16h30 ne sera pas seulement l'occasion d'assister à des parties de bridge de haut niveau. Au-delà de la compétition, elle symbolise aussi l'engouement des jeunes pour un jeu qui leur enseigne tant sur les cartes que sur eux-même. Le Comité de Bourgogne, soutenant activement cette génération montante, est disposé à recevoir les médias pour mettre en avant les meilleur(e)s joueur(se)s et ainsi que ceux et celles dont l’histoire est inspirante.

Adresse : Collège Marcelle Pardé - 18, rue Condorcet 21000 Dijon