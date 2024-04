Jusqu’à 15 cm de neige annoncés sur les massifs de Bourgogne-Franche Comté !

Vous pouvez ranger tondeuse et autres tee-shirt... l'heure est à un net rafraîchissement avec un froid venu du Nord.

Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas. Avec plus de 23°c samedi dernier en Saône et Loire, Météo France annonce un changement brutal dès ce mardi, avec un vent froid venu du Nord qui devrait calmer bien des ardeurs de nos jardiniers qui s'étaient empressés de planter ... La journée la plus froide la journée devrait être jeudi avec de la neige dès 700 mètres d'altitude. Les prévisionnistes annoncent même jusqu'à 15 centimètres de neige sur les massifs jurassiens.