Marathon des vins de la Côte Chalonnaise : Gros succès de la course des écoles, qui a réuni 800 élèves de maternelle et d'élémentaire.

Cette manifestation s'est déroulée toute la journée à Givry, dans le gymnase et sur les chemins viticoles qui le bordent. Elle a réuni 800 élèves de 3 à 11 ans, appartenant aux 34 classes des 8 écoles, situées sur le parcours du marathon, qui aura lieu demain.

Marc Aubert et Isabelle Pommey, membres de l'association du Marathon des vins de la Côte Chalonnaise (MV2C), ont travaillé depuis plusieurs mois sur ce projet, qui a été élaboré en collaboration avec les équipes enseignantes des écoles concernées et le Grand Chalon. Le thème qui a été retenu a été baptisé « Connaître et protéger son environnement en Côte chalonnaise ».

Toutes les écoles ont pu bénéficier de l'aide pédagogique du Grand Chalon, avec des interventions d'une diététicienne, Ségolène Murat, et de l'équipe de Lucie Moral, qui est responsable des actions d'animation et du développement durable. En plus de l'appui fort du Grand Chalon, les organisateurs ont aussi pu compter sur le soutien des membres de MV2C, des services de l’Éducation Nationale et de l'Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré (USEP), représenté par son Président Yvan Car.

Le départ de la manifestation a été donné par Cécile Dalery Saint-André, marraine de la 4ème édition du MV2C, en présence de plusieurs élus, dont Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et Sébastien Ragot, Maire de Givry. Chacun des enfants présents a ensuite participé à 4 ateliers. 3 étaient en rapport avec la santé et le développement durable et le dernier, plus sportif, a consisté en une marche d'un kilomètre pour les maternelles et d'une course de 2,2 kilomètres pour les élémentaires.

En synthèse, une journée pleinement réussie, où il n'y a pas eu de classement, l'essentiel se situant pour Marc Aubert, dans le plaisir de participer et d'apprendre.



