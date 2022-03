AVIS DE DECES - Monsieur Alain DESCOMBES

VARENNES-LE-GRAND, - CHALON-SUR-SAÔNE



Martine, son épouse ;

Pascaline, Cédric et Virginie, Lucie et Anthony,

ses enfants adorés et leurs conjoints ;

Armand et Juliette,

ses petits-enfants chéris ;

Jocelyne, Lucien,

Jean-Michel, Dominique,

Isabelle, Joël,

ses frères et sœurs et leurs conjoints ;

Mme Yolande Pacaud,

sa belle-mère ;

ses beaux-frères et

belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille et ses amis proche,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alain DESCOMBES

survenu le 28 mars 2022, dans sa 70e année.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 1er avril 2022, à 15 heures, en l'église de Varennes-le-Grand.

Pas de plaques.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.