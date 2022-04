On a surtout parlé chiffres lors de ce conseil municipal du 21 mars 2022 à Crissey.

Présenter et soumettre aux votes les comptes de gestion, administratif de l’année écoulée et le budget primitif pour la nouvelle année est un exercice auquel les municipalités doivent passer et Crissey n’a pas échappé à la règle. C’est donc lundi 21 mars que les élus se sont réunis en conseil municipal pour traiter les délibérations à l’ordre du jour, entre-autres celles sur ces points financiers.

Les résultats présentés montrent des finances saines, la commune termine l’année 2021 avec un excédent en fonctionnement de 1 022 390,58 € et un léger déficit en investissement de -426 074,11 € soit un résultat positif de 596 316,11 € reflétant une bonne gestion des deniers des crissotins. Après affectation et calcul, 853 508,11 € sont reportés en fonctionnement pour 2022.

Pour 2022, au budget primitif :

En fonctionnement, la municipalité a prévu de maîtriser les dépenses afin de s’adapter à la baisse des dotations et à l’augmentation mécanique des charges incompressibles.

Pour les recettes, le choix a été fait d’augmenter les taux de fiscalité de +1 %.

La CAF nette sera encore positive pour l’année 2022.

En investissement :Dans sa présentation du budget primitif 2022, la municipalité a prévu un certain nombre d’investissements et/ou finalisation de travaux, des soldes d’autorisation de programme comme :

L’autorisation de programme (AP) créée pour le nouveau restaurant scolaire réajustée, pour 2022, prévision du solde de l’AP à savoir des crédits de paiements à hauteur de 742 228 €.

Une nouvelle autorisation de programme d’un montant de 560 280 € pour la médiathèque. Pour cette année les crédits de paiements s’élèvent à 200 000 €.

Le reste de l’enveloppe financera en priorité l’acquisition des murs et du fonds de commerce du café bar restaurant « Le Crissey » + quelques travaux : montant 294 000 €, des travaux concernant les ouvrages hydrauliques pour le lotissement Terres des Croix Rouges : 36 000 €, un audit énergétique pour l’école maternelle : 6 150 €, une étude paysagère : 20 000 €, de la vidéo protection (5 caméras) pour 50 000 €, le city-stade : 60 500 € et d’autres travaux divers de voirie, signalétique, de bâtiment, etc..., pour environ 215 000 €, du matériel pour les services techniques pour 15 000 € et des équipements informatiques et de bureaux, capteurs CO2… pour 27 000 €.

La dette : la commune a inscrit un emprunt d’un montant de 300 000 € pour financer une partie des investissements. Au 1er janvier 2022, le capital restant dû était de 2 260 450,54 € ce qui représente un endettement de 893,11 €/ habitant.

Quelques autres points de délibérations ont été soumis aux membres du conseil :

Le versement d’une subvention de fonctionnement au CCAS d’un montant de 5 000 € et une subvention complémentaire de 4 000 € afin de participer au financement de l’analyse des besoins sociaux. Le conseil a aussi validé la 1ère tranche de vidéo protection sur la commune pour un montant estimé à 50 300 € et autorisé le maire à signer l’acte de vente définitif des murs du café bar restaurant pour un montant de 170 000 €.

Les délibérations soumises à un vote ont été entérinées à l’unanimité par les membres du conseil.

Une réunion de conseil, bien chargée en chiffres, qui s’est terminée à 20h10.

C.Cléaux