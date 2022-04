Chenilles processionnaires : ne pas toucher

Spécialiste, il l’est assurément ! Toxicologue et vétérinaire à Lyon, au centre antipoison vétérinaire et membre de l’Observatoire des chenilles processionnaires, ce lecteur apporte une précision et nous signale un site intéressant, une mine pour qui se pose des questions sur le sujet.

Nous le remercions pour sa lecture attentive et le partage de ses informations.

Pour rappel, dans l’article du 4 avril dernier, alertant sur les risques potentiels pour l’humain et, plus encore, pour le chien (voir ici), nous évoquions la présence des processionnaires du pin et celles du chêne. Elles présentent bien les mêmes risques (cités dans l’article), mais leur procession diffère.

Rectifions ce détail en laissant parler ce lecteur : « Les chenilles processionnaires du chêne ne descendent pas au sol, elles processionnent sur les chênes [pour se nourrir des feuilles, ndrl] et sont urticantes aux mois de mai, juin et parfois juillet. Elles ne font pas de cocons au bout des branches, mais des placards sous les bifurcations des branches de certains chênes. »

Seules, donc, les processionnaires du pin descendent de l’arbre pour s’enfouir sous terre (la procession). Une période pendant laquelle elles sont potentiellement nocives pour l’Homme et les animaux, car elles sont au sol.

Plus d’info : Un site fiable du Ministère de la Santé répondra à toutes vos questions : observatoire-des-chenilles-processionnaires. Comment reconnaître les chenilles processionnaires ? Comment lutter contre leur propagation ? Où se trouvent-elles en France ? Les risques pour la santé humaine. Ce que la chenille processionnaire nous dit de nos sociétés. Réponses ici : chenille-risque.info.

Vous pouvez également signaler la présence de chenilles près de votre habitation et envoyer vos photos à ces coordonnées :

Mail : [email protected]

Tél. : 07 68 99 93 50

Retrouvez ces infos dans un flyer de l’Observatoire : Flyer_Ne-pas-toucher_Chenilles.pdf

Comme notre lecteur, n’hésitez pas à partager vos connaissances sur un sujet que nous abordons, à notre adresse mail ci-dessous.

Par Nathalie DUNAND

[email protected]