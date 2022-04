PRESIDENTIELLE - Citoyens engagés, ils appellent à voter Mélenchon ce dimanche

Et oui, contrairement aux apparences, le premier tour de la présidentielle se joue bien ce dimanche. Et c'est justement face au risque d'une forte abstention que ces citoyens chalonnais ont décidé de prendre la parole et de s'exposer. Ils sont de tous les combats, qu'ils sont éducatifs, environnementaux, sociétaux, ces Chalonnais forment un noyau dur d'une quinzaine de membres et ce constat amer autour de la présidentielle qui les réunit.

"Il faut un candidat de Gauche au 2e tour, la Fance ne peut se résumer à la droite et l'extrême-droite"

Cette droitisation accrue de la société et des idées les inquiète au plus haut point et le risque de voir le débat politique se résumer " à un candidat de la droite (Macron) et un candidat de l'extrême-droite" ne peut être acceptable. "Le choix sur Mélenchon s'est fait en fonction des sondages et enquêtes d'opinion. Si un autre candidat avait été mieux placé, la décision aurait été prise en faveur de celui-là". Une manière de préciser qu'ils ne sont pas issus des appareils politiques, ni engagés dans un parti politique. C'est bien le coeur de citoyens qui s'exprime dans cette prise de parole.

"Nous ne souhaitons pas l’hégémonie d’un courant à gauche, mais nous savons que l’éparpillement et la dispersion des voix de cette gauche multiple est contraire aux intérêts et besoins de celles et ceux qu’elle dit vouloir représenter" précisent-ils. "Choisissons l’unité avec nos différences, apportons notre voix au candidat de gauche le mieux placé".

Signataires

Philippe Beaugrand Militant Associatif

Marc Bruneau Militant Associatif et Syndical

Vincent Castagnino Miltant Syndical

Mathias Cazier Militant Syndical

Fanny Franconie Militante syndicale et Pédagogique

Philippe Janet Militant Associatif

Nathalie Hardelay Union Populaire

Aline Mathus Militante Associative

Annabelle Simon Militante Associative

Olympe Sauvage Militante Associative et Chalon Zéro Déchet

Jean Pierre Thielland Militant Associatif