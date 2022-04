Bouillonnante passion pour Tony Carreira à Chalon

Participation maximale de ses admirateurs

Il n’a en vérité pas fallu bien longtemps pour que l’attentisme du public rentre dans le rang et se métamorphose en quelque chose d’infiniment plus volcanique, le nez dans le guidon. Les Lusitaniens, électrisés par la résonance de leur langue maternelle omniprésente, ont fait feu de tout bois avec une ferveur peu commune : une salve de chaleur humaine donnant vie au langage du corps propre à chacun, et surtout à chacune ! Jusqu’aux paroles restituées oralement à la vedette le plus naturellement et scrupuleusement du monde, avec, cela va de soi, les yeux de Chimène pour leur vénéré hôte, chanteur de variété portugaise, auteur, compositeur. Le latin lover à la force tranquille fête cette année une carrière longue d’une trentaine d’années. Son spectacle n’est pas qu’auditif. Servi par le rendement optimal de sa bande de musiciens, de sa choriste, d’imposants jeux de lumière et la projection d’images chatoyantes en arrière-plan, Tony Carreira n’a plus qu’à laisser le charme du romantisme opérer sur des airs chaleureux et rythmés à intervalles réguliers, lui qui est principalement un chanteur de ballades. Le quinquagénaire a en outre fait état du sentiment qui l’habite : « C’est toujours un plaisir pour moi de revenir en France. J’éprouve beaucoup de gratitude envers la France. » On l’aura compris, la synergie a spontanément et amplement rempli son escarcelle de moments exaltés. Plus dure a vraisemblablement été la décompression…

Michel Poiriault

