La députée Cécile Untermaier réaffirme ses engagements en faveur du non-cumul des mandats

« A ce moment du mandat, je souhaite rappeler les trois principes auxquels je suis attachée :

1/Le député ne doit pas s'affranchir de ses liens avec le citoyen, une fois l'élection faite. Mais il faut aller plus loin en inscrivant dans la Constitution ce rôle local du député et garantir ainsi une exigence qui est due au citoyen.

2/ L’Assemblée n’a de force que si le non-cumul des mandats pour un parlementaire reste la règle. Celle-ci, adoptée en 2013, est fragile. Bon nombre de députés, en particulier de la droite et du centre droit, tentent de le rétablir au motif que nous serions « hors sol ». C’est un faux argument qui poursuit en réalité d’autres objectifs, tel celui de la conservation sécurisée d’au moins un mandat. Nous avons régulièrement repoussé ces tentatives, mais jusqu’à quand ?

3/ Enfin, il n’y a pas de démocratie sans une exemplarité recherchée par ses élus. Nous avons semé des graines de déontologie dans divers textes. Il reste beaucoup à faire dans ce domaine qui recouvre les questions d’impartialité, de proximité et de transparence dans l’action publique. Il importe que le Gouvernement s’empare aussi de ce sujet et s’oblige à la transparence, notamment dans la fabrication de la loi en mentionnant les lobbies entendus et les bureaux d’étude contributeurs d’un texte que les parlementaires doivent examiner ensuite. »

Cécile Untermaier

Députée de la IVe circonscription de Saône et Loire