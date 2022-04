Braderie du livre à Cuisery (les 16,17 et 18 avril), entre découvertes et curiosités !

À 30 min de Chalon, la plus grande rue de libraires de France ! Découverte de librairies au cadre inattendu et retour au XVe siècle avec une démonstration d’imprimerie à l’ancienne.

Créé en 1999, le Village du Livre de Cuisery, ouvert toute l’année, se développe surtout grâce à son marché mensuel qui donne rendez-vous, chaque 1er dimanche du mois, aux amoureux de lecture. A l’occasion du week-end de Pâques, une braderie est organisée jusqu’au 18 avril.

Libraires, bouquinistes et artisans du livre peuplent la Grande Rue, axe central de la ville, autrefois servie par un pont-levis. Vous sont proposés livres d’occasion et de collection, livres anciens mais aussi livres jeunesse, BD, disques vinyles… Petits prix et expositions composent également l’ambiance de ce petit village très agréable à visiter.

L’ Espace Gutenberg propose une démonstration d’imprimerie à l’ancienne sur une copie de la presse de Gutenberg. Horaires durant la braderie : dimanche de 15h à 18h30 et lundi de 10h à 12h et de 15h à 18h30 :

Au détour d’une rue, vestige d’un temps révolu ?

Le coup de coeur d’Info-Chalon, l’incroyable Librairie de Seille :



Rue du Pavé, Aux chats noirs, le chat est blanc :

La braderie du livre de ce week-end de Pâques est une jolie sortie à programmer dont on ne revient pas les mains vides !

SBR