«Tout sauf Macron» : pour qui les anti-pass du Chalonnais vont voter ?

Si le Collectif Chalonnais Libertés et Vérité insiste sur son caractère apolitique, cela n'empêche pas quelques anti-pass du Chalonnais de nous faire part de leur intention de vote pour le second tour de l'élection présidentielle. Plus de détails avec Info Chalon.

S'ils nous jurent tous ne pas avoir voter pour le président sortant Emmanuel Macron qui cristallise toutes leurs rancœurs, les anti-pass du Chalonnais n'ont pas donné pour autant leur voix à un candidat en particulier durant le premier tour de l'élection présidentielle, dimanche 10 avril.

Toutefois, plusieurs tendances se sont dessinées : quand ils n'étaient pas abstentionnistes, ils se sont majoritairement tournés vers des candidats considérés par la doxa comme d'extrême droite ou d'extrême gauche. C'est ce qui apparaît dans les témoignages de beaucoup d'entre eux.

Il y a bien entendu ceux, qui comme le syndicaliste Pascal Poyen qui «ne donne quitus à personne» et refusent de donner leur voix à des candidats éloignés de leurs convictions.

Même son de cloche chez Guy Prudent : «J'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui me paraissait le plus correct au niveau social mais là au second tour, je vais m'abstenir».

«Je refuse de choisir entre la peste et le choléra!», réagira Martine* à son tour.

La même formule sera employée par Fabien : «J'ai plus de ressenti pour le programme de Jean-Luc Mélenchon, pour la 6ème République et sa vision pour l'écologie qui est l'essentiel de notre avenir. À contre cœur, je ferais comme en 2017 : je ne donnerai ma voix à aucun de ces deux programmes qui ne correspondent pas à mes valeurs. Je ne veux pas choisir entre la peste et le choléra!»

Il y a aussi les tacticiens comme Léon* comptent plutôt sur les élections législatives qui auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022 : «Je sais pour qui je ne vais pas voter (Ndlr : Emmanuel Macron) et ma stratégie, c'est le 3ème tour. Alors ça se fera ou ça ne se fera pas».

Pour Henri-Claude qui voterait pour la première fois de sa vie à l'âge de 54 ans : «J'ai voté pour Nicolas Dupont-Aignan mais là on ne m'y reprendra pas. Le deuxième tour, ça sera sans ma voix».

D'autres comme Joseph opteront pour le vol nul : «J'ai voté nul au premier tour en déposant un bulletin de doléance et je sais déjà que je vais voter nul en déposant un autre bulletin de doléance. C'est aussi simple que ça!».

«Au premier tour, j'ai voté [Jean-Luc] Mélenchon car c'était celui qui avait le plus de chances de l'emporter. C'est le plus proche de mes idées, surtout en ce qui concerne la 6ème République. On y était presque mais la gauche caviar qui n'avait aucune chance de l'emporter a tout fait pour nous empêcher d'être au deuxième tour... Tant pis, pour moi ça sera nul voire rien, j'hésite mais clairement ni Macron ni Le Pen», nous dit Adrien*.

Puis, il y a tout ceux qui voteront pour Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national qui se retrouve pour la deuxième fois de sa carrière politique au second tour de l'élection présidentielle.

Comme Klodia Jury : «J'ai toujours dit que j'étais contre [Emmanuel] Macron donc je vais voter Marine Le Pen car voter blanc, c'est peut-être donner un vote au gagnant. Voter pour Macron, c'est voter pour les Américains et McKinsey».

Ou Salim Sahraoui : «Je ne vous dirais pas pour qui j'ai voté au premier tour, ce n'était pas pour Marine Le Pen. Mais là, je compte voter pour elle. Je suis musulman mais je vais voter pour elle afin que Macron dégage. Pensez qu'il veut imposer la vaccination aux enfants. Pfizer et Bill Gates n'attendent que ça».

«Pour moi, c'est plus un référendum pour ou contre [Emmanuel] Macron, vu tout ce qu'il nous a fait subir en 5 ans. Pas envie d'en reprendre pour 5 ans! Je vais personnellement voter Marine Le Pen. Non à la dictature! Non à la dictacture En Marche!», nous dit Fabien*.

Bernard a voté pour Nicolas Dupont-Aignan, le candidat de Debout la France qui a obtenu 2,1 % au premier tour. Il nous explique avoir fait ce choix car «concernant l'Europe, c'est lui qui avait les idées les plus réalistes et les plus convaincantes».

«J'ai apprécié que, concernant le pass sanitaire, il prenne clairement position contre cette mesure liberticide et sans fondement sanitaire. Au deuxième tour, je voterais Marine Le Pen car ,je la considère comme moins inféodée à l'Union Européenne et à l'idéologie mondialiste qu'Emmanuel Macron qui n'est qu'un porte-parole des Américains», poursuit-il.

Pour Yvonne Desplaces, c'est tout vu : «J'ai voté pour Nicolas Dupont-Aignan. J'aurais cru que plus de monde que ça ferait de même mais qu'à cela ne tienne, je voterais pour Marine Le Pen. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je voterais pour elle mais j'ai compris que les vrais fachos sont déjà au pouvoir! C'est [Emmanuel] Macron qui est facho vu tout ce qu'il a fait subir aux Français en 5 ans!»

* Prénom d'emprunt.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati