Le dicton de Papy Gaston... au sujet des pâquerettes

Ancien agriculteur à la retraite, le Papy Gaston est sans ambiguité sur la question des pâquerettes..."Année à pâquerette = année à sécheresse". Et cette année, du côté des pâquerettes, on a été servi ! Alors si le dicton se confirme cette année... préparez-vous ! On se tient au jus pour savoir si le dicton à Gaston se confirme une fois encore...