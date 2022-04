AVIS DE DECES - Monsieur Fernand ALLONOT

CHALON-SUR-SAÔNE, LALHEUE, VINZELLES, FRAGNES-LA-LOYÈRE



Marie-thérèse, son épouse ;

Véronique et Frédéric Baudier,

Emmanuel et Nadège Allonot,

ses enfants ;

Valentine, Alice,

Charlotte et Marion,

ses petites-filles adorées ;

sa sœur, sa belle-sœur et ses beaux-frères, ses neveux, ses cousins et cousines ainsi que toute sa famille et ses amis ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Fernand ALLONOT

survenu le 15 avril 2022 à l'âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Saint-Paul à Chalon-sur-Saône le jeudi 21 avril 2022 à 10 heures.

Ni fleurs, ni plaques.

Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don au profit de la recherche sur la maladie d'Alzheimer.

La famille remercie chaleureusement tout le personnel de l'EHPAD des Terres de Diane de Saint-Rémy l'ayant accompagné avec une extrême gentillesse dans ses derniers moments.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.