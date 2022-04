Rassemblement National : «Nous n'avons jamais été aussi proches de notre but» (Arnaud Sanvert)

En attendant les résultats du second tour de l'élection présidentielle 2022 dimanche soir, les militants RN du Chalonnais et de Saône-et-Loire continuent de faire campagne avec beaucoup d'ambitions. Plus de détails avec Info Chalon.

«Rien ne vaut le terrain! Mieux vaut distribuer des tracts que faire des grands meetings»

Arnaud Sanvert en est convaincu, la stratégie d'Aurélien Dutremble, référent départemental du Rassemblement National (RN), est la bonne pour placer Marine Le Pen en tête du second tour de l'élection présidentielle en Saône-et-Loire.

«Il faut continuer de tracter, de convaincre les Français que le programme de Marine Le Pen est le seul qui puisse sauver notre pays», nous explique-t-il.

Natif de Chalon-sur-Saône,L'adjoint départemental et trésorier du RN pour la Saône-et-Loire se dit confiant.

«Nous allons sur les marchés, nous distribuons des tracts dans les boîtes aux lettres, cela reste le plus efficace pour le bouche-à-oreille. Marine a fait une vraie campagne de terrain et de proximité, au plus proche des Français. C'est exactement ce que nous faisons à notre échelle pour qu'elle devienne la première femme à la tête de notre pays», commente le Chatenoyen de 38 ans.

«Par rapport à la campagne présidentielle, j'étais également ambassadeur de cette campagne, localement, sur notre secteur et notre circonscription», précise le jeune homme.

Ce dernier nous explique que le RN a enregistré de nombreuses adhésions et, au final, peu de départs au profit de Reconquête !, le parti d'Éric Zemmour.

«Nous consolidons notre base électorale et de recrues dans le Bassin Minier et en Bresse. D'ailleurs, nous n'avons perdu aucun membre du bureau et nous nous félicitons d'avoir une très bonne équipe. Nous Voulons de la stabilité au sein du RN», ajoute-t-il.

Ce week-end, les militants RN du département se sont particulièrement mobilisés. Ils étaient samedi à Mâcon et Montceau-les-Mines, dimanche à Chagny et lundi à Louhans avec le passage du bus Marine dans ces deux dernières villes. Lundi, le RN était également à Marcigny.

«On sent une véritable attente de la part de nos concitoyens et, au passage du bus, les gens voulaient voir Marine. Preuve, s'il en faut, que le Rassemblement National porte l'espoir de millions de Français», poursuit-t-il.

Pour Arnaud Sanvert, «il n'y a que deux choix, deux visions pour l'avenir du pays. Nous sommes sur une bonne dynamique, nous n'avons jamais été aussi proches de notre but. Chacun, hier soir lors du débat, a compris qu'Emmanuel Macron n'aimait pas les Français, et tout particulièrement celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec sa politique parce qu'ils la subissent dans leur quotidien. Son air méprisant irrite. J'en profite pour m'adresser aux déçus de la politique de Macron : la France ne mérite pas cinq années de plus d'arrogance et de mépris! C'est simple, dimanche si le peuple vote pour Marine, le peuple gagne!».

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati